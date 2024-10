Um Expertise als Betroffene gefragt, war Charlotte Lisador sofort dabei, als der Plan für einen Aktionstag zum Thema Brustgesundheit für die Stadtverwaltung an den Start ging. Der hat nun im Rathaus stattgefunden.

„Da sind sie bei mir natürlich offene Türen eingerannt“, sagt Lisador, die ihre eigene Brustkrebserkrankung in den sozialen Medien öffentlich gemacht hatte. Sie weiß, wie entscheidend Früherkennung und Aufklärung zur Selbstuntersuchung sind. Die Mitarbeiterin in der Stabsstelle Büro der Oberbürgermeisterin Beate Kimmel stellte Kontakte her und zog Experten für den Aktionstag an Land. Professor Jörg Heil vom Heidelberger Brustzentrum an der Klinik Sankt Elisabeth referierte über Früherkennung, Diagnose und therapeutische Prinzipien von Brustkrebs – der große Ratssaal war proppenvoll. Der Mediziner hatte auch Lisador operiert. Dass an die fünfzig Frauen dem Vortrag zuhörten, freut Lisador sehr. „Es waren sogar Kolleginnen vom Außendienst dabei, die saßen da in voller Montur.“ Oberärztin Andrea Strasser von der Frauenklinik am Westpfalzklinikum führte in einem Workshop an Silikonmodellen vor, wie Frauen beim Abtasten der eigenen Brust vorgehen sollten. Fast zwanzig Frauen konnten dabei extra versteckte Knoten entdecken.

Vertrauen in Früherkennung schaffen

Für alle Mitarbeitenden, die nicht selbst vorbeikommen konnten, war ein digitaler Vortrag von Huber Consulting im stadteigenen Intranet verfügbar, der über Risikofaktoren, Entstehung und Früherkennung informierte. Gesundheitsmarktstände, die deutsche Krebshilfe und der Verein Buusenkollektiv warteten mit vielfältigen Informationen auf. Hier stand Lisador als Ansprechpartnerin bereit und erfuhr in vielen Gesprächen, dass das Thema Brustgesundheit noch sehr mit Scham und Angst behaftet ist. „Es gibt große Ängste, dass die Mammografie schmerzhaft ist“, betont Lisador. Als Betroffene sei es ihr wichtig, Vertrauen in die Früherkennung zu schaffen. Ihr Fazit: „Es war schön zu sehen, dass wir auf so viel Interesse gestoßen sind.“