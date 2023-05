Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Recht jedes Menschen, ohne Diskriminierung selbstbestimmt zu leben: das steht im Vordergrund des jährlich am 17. Mai stattfindenden Internationalen Tages gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (Idahobit). In Kaiserslautern nutzten bereits am Freitag zahlreiche örtliche Vereine und Organisationen mit einem Stand vor der Adler-Apotheke die Möglichkeit, um auf den Gedenktag aufmerksam zu machen.

Das Datum erinnert an den 17. Mai 1990, an dem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Homosexualität aus ihrem Diagnoseschlüssel für Krankheiten strich.

Nadja Roeder ist Queerbeauftragte