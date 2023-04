Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der traditionelle Solidaritätsmarsch durch die Kaiserslauterer Innenstadt fällt aus. Dennoch soll es am 25. November und darüber hinaus gelingen, mit dem Aktionstag „Gegen Gewalt an Frauen“ auf ein Dauerproblem aufmerksam zu machen. „Wann, wenn nicht jetzt“ – in der aktuellen Krise passt das Motto der Aktion mehr als je zuvor.

Im Oktober sei der Vorbereitungskreis zum diesjährigen „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“ noch davon ausgegangen, wie bisher im Rathaus-Foyer die Fahne zum