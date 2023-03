Wie kann die Lebenssituation der Menschen mit Behinderung in Kaiserslautern sukzessive verbessert werden? Zentraler Leitfaden bei dieser Frage soll der neue Aktionsplan Inklusion werden, der in den kommenden Monaten gemeinsam mit der Bürgerschaft erarbeitet werden soll.

Auftakt für den Bürgerbeteiligungsprozess ist am Montag, 20. März, ab 16.30 Uhr unter dem Motto „Inklusion - (T)RAUM für alle!“ in der Fruchthalle, wie die Stadtverwaltung mitteilt. „Der Aktionsplan Inklusion wurde in den Jahren 2014 bis 2017 erarbeitet, es ist daher die Zeit gekommen, die Inhalte auf den Prüfstand zu stellen und gegebenenfalls anzupassen“, so der kommunale Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung, Steffen Griebe. „Dabei wollen wir die Maßnahmen des aktuellen Aktionsplans evaluieren und neue Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigung erarbeiten, und zwar gemeinsam mit der Stadtgesellschaft, auf breite, inklusive, vielfältige und offene Art und Weise.“

Wie Griebe erläutert, werde in der Fruchthalle zunächst über die Ziele des Aktionsplans informiert, bevor es dann gegen 18 Uhr in die Workshopphase gehe, in der die Teilnehmer ihre Wünsche und Anliegen für ein inklusives Leben in Kaiserslautern einbringen können. Ab 19 Uhr werde die Veranstaltung mit Musik und Häppchen ausklingen.

„Alle, die sich gerne beteiligen möchten, sind herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf einen interessanten Abend mit bereichernden Ideen und gewinnbringenden Begegnungen“, schildert Griebe.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wer Fragen hat oder für die Veranstaltung Hilfsmittel (Gebärdendolmetscher, Rollstuhl) oder andere Unterstützung benötigt, kann sich bis 17. März bei Griebe melden: Telefon: 0631 365-2259 oder E-Mail: steffen.griebe@kaiserslautern.de.