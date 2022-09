Am 20. September ist Weltkindertag. Er soll auf die Rechte der Kinder aufmerksam machen und Kinder mit ihren individuellen Bedürfnissen in den Fokus rücken. Dieses Jahr wird Artikel 17 der UN-Kinderrechtskonvention in den Mittelpunkt genommen: der Zugang zu Medien sowie Kinder- und Jugendschutz.

„Um Kinderrechte heute verstehen und verwirklichen zu können, müssen Fachkräfte die Chancen und Risiken der Digitalisierung mitdenken und sich auf die digitalisierte Lebenswelt von Kindern einlassen“, sagt Stadtjugendpfleger Reiner Schirra. „Deshalb haben wir das Thema bereits zu Jahresbeginn in verschiedenen Veranstaltungen aufgegriffen“, informiert Jessica Spettel, für die Organisation der Woche der Kinderrechte zuständig.

Gemeinsam mit der Awo Südwest und der KL.digital GmbH gab es die Online-Informationsveranstaltung „TikTok, Instagram und Co. – was Eltern wissen sollten“. In Schulworkshops stellte Melanie Abel, Fachkraft für Kinder- und Jugendschutz der Stadt, in den achten bis zehnten Klassen Chancen und Gefahren von sozialen Medien vor und erarbeitete Konzepte, wie man sich im Netz zu verhalten hat.

Auch die Polizei bietet Workshops an

In der Woche der Kinderrechte vom 20. bis 27. September bietet das Beratungszentrum der Polizei die Workshops „Mein Körper gehört mir“ und „Sicher surfen – clever klicken!“ für dritte Klassen an. Die Referentin für Medienkompetenz, Eva Borries, vertieft medienpädagogische Fragen im Workshop „Erste Schritte im Netz gemeinsam gehen“. Die Plakataktion „Kinderrechte sind Grundrechte“ soll für weitere Öffentlichkeit sorgen.

„Enorme Herausforderungen wie Klimawandel, Krieg, wachsende Armut und die gravierenden Auswirkungen der Pandemie bedrohen das Leben und die Zukunft besonders der jungen Generation“, stellt die Beigeordnete der Stadt, Anja Pfeiffer, heraus. Umso wichtiger sei es, auf die Situation der Kinder und Jugendlichen aufmerksam zu machen. Und sie hofft, im nächsten Jahr „wieder mit unseren Kooperationspartnern, dem SOS-Kinderdorf Kaiserslautern und dem Deutschen Kinderschutzbund Orts- und Kreisverband Kaiserslautern, den Weltkindertag mit einem Kinderaltstadtfest feiern zu können“. Gefördert werden die Projekte rund um die Woche der Kinderrechte vom Familienministerium.