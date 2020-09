Rund um den internationalen Tag der seelischen Gesundheit am 10. Oktober, der dieses Jahr unter der Überschrift „Mit Kraft durch die Krise – Gesund bleiben auch psychisch“ steht, finden bundesweit zahlreiche Veranstaltungen statt. Auch das Netzwerk Gemeindepsychiatrie Kaiserslautern beteiligt sich an dieser Aktionswoche mit eigenen Veranstaltungen.

Die Woche der seelischen Gesundheit in Kaiserslautern beginnt am Freitag, 9. Oktober von 15 bis 18 Uhr mit einer Veranstaltung in der Alten Eintracht. Unter der Überschrift „Recovery und Resilienz“ stellt der Verein „Mein Seelentröpfchen“ das neu gegründete und erstmalig 2019 gestartete Recovery College vor.

Dabei wird der Netzwerkgedanke thematisiert und Berater sowie Therapeuten informieren über das in diesem Jahr noch erweiterte Angebot, wie das Netzwerk Gemeindepsychiatrie Kaiserslautern mitteilt. Mit kurzweiligen Beiträgen werde anschaulich erklärt, was Recovery bedeute und welche positive Wirkung der Besuch eines Kurses für die Teilnehmer haben könne. Anmeldungen seien per E-Mail möglich an: anmeldung@recovery-college-kaiserslautern.de.

„Sinfonie der Zwischentöne“

Weiter geht es am 11. Oktober von 10 bis 18 Uhr im Festsaal der Gartenschau Kaiserslautern. Die Reihe „Begegnungen“ des Pfalztheaters wurde in der vergangenen Spielzeit mit einem besonderen Orchesterprojekt fortgesetzt: In Kooperation mit dem Pfalzklinikum am Standort Kaiserslautern entstand die „Sinfonie der Zwischentöne“, die sich mit verschiedenen Aspekten psychischer und teilweise auch körperlichen Erkrankungen und Gesundung auseinandersetzt. Eine Anmeldung ist per E-Mail möglich an: d.ruster-hebel@pfalzklinikum.de.

Am 12. Oktober um 16 Uhr lädt der Verein „Mein Seelentröpfchen“ zum „Achtsamen Spaziergang“ ein. Treffpunkt ist an der Schule am Beilstein. Die Lauftherapeutin Anke Hub von der Laufschule Südwest und Dieter Albert vom Verein „Mein Seelentröpfchen“ wollen hier ganz praktisch einen Baustein aus dem Recovery College vorstellen. Der besondere Spaziergang beginnt mit einigen Koordinationsübungen. Schweigen und dabei den Tönen der Natur zu lauschen gehört genauso dazu, wie Raum für Gespräche und Fragen. Auch einige Dehn- und Lockerungsübungen sind Teil des etwa 30-minütigen Programms. Eine Anmeldung per E-Mail ist möglich an: d.ruster-hebel@pfalzklinikum.de.

Besichtigung einer Fotoausstellung

Am 14. und 16. Oktober besteht die Möglichkeit, die Fotoausstellung „Eigenleben – Dialoge eines Tabus“ von der Künstlerin und Kunststudentin Renée Nesca in der Klinik für Psychiatrie Kaiserslautern zu besichtigen und sich mit der Künstlerin auszutauschen.

Psychische Erkrankungen aus dem Blickwinkel des künstlerischen Schaffens sind ein Thema, dem das Pfalzklinikum einen wesentlichen Stellenwert in der Arbeit gebe, wie das Netzwerk Gemeindepsychiatrie Kaiserslautern betont. Dahinter stehe das Interesse, die Öffentlichkeit auf das kreative und künstlerische Schaffen psychisch kranker Menschen aufmerksam zu machen und die Wertschätzung dieser Arbeit zu fördern.

An beiden Tagen, jeweils um 16 Uhr und um 16.30 Uhr werde eine Führung durch die Ausstellung angeboten. Um 17 Uhr beginne eine lockere Gesprächsrunde mit der Künstlerin. Eine Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung per E-Mail an d.ruster-hebel@pfalzklinikum.de möglich.

Zur Sache

Das Netzwerk Gemeindepsychiatrie für Stadt und Landkreis Kaiserslautern ist ein Zusammenschluss von Einrichtungen und Trägern, die ein umfassendes Angebot für Menschen mit psychischen Erkrankungen anbieten. Zum Netzwerk gehören: Club Aktiv e.V., Pfalzklinikum Kaiserslautern, Ökumenisches Gemeinschaftswerk, Rubin gGmbH, Caritas St. Lukas, Evangelisches Diakoniewerk Zoar, Sozialpsychiatrischer Dienst Gesundheitsamt Kaiserslautern. Ansprechpartner sind: Melanie Winter-Albert, Kreisverwaltung Kaiserslautern, Psychiatriekoordination, Gesundheitsamt, Telefon 0631/7105-535 und Gerhard Heinelt, Stadtverwaltung Kaiserslautern, Psychiatriekoordination, Referat Soziales, Telefon 0631/365-2280.