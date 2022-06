Nach der sehr guten Resonanz in den beiden Vorjahren wird es auch 2022 eine Auflage der Marketing-Aktion „Zu Gast in der eigenen Stadt“ von Kaiserslauterer Hotels und Restaurants in Kooperation mit der Tourist Information geben. Am Wochenende 13. und 14. August kann man wieder Urlaub in der eigenen Stadt machen und sich dabei von der Qualität und dem Facettenreichtum des heimischen Angebotes überzeugen lassen.

Die Gäste übernachten während ihres Kurzurlaubs für 120 Euro pro Person in einem von sieben Kaiserslauterer Hotels der 3-4-Sterne-Kategorie. Das Frühstück ist dabei inklusive.

Nachmittags stehen verschiedene Besichtigungstouren zur Auswahl, etwa

der klassische Stadtrundgang, eine Führung zu den zahlreichen Brunnen, die Führung „Jüdische Spuren in Kaiserslautern“,