Bei einem Ferienprogramm im Wald ist dem 30 Jahre alten Barfußpfad im Naherholungsgebiet am Vogelwoog eine Frischzellenkur verpasst worden. Ob die Aktion das Zeug hat, auch zu neuen Handwerkern oder Forstwirten zu führen? Ein Besuch vor Ort.

Acht Jugendliche verbrachten die Tage der zweiten Ferienwoche im Wald, waren beim Ferienprogramm „Handwerk trifft Forst“ dabei. Und sie waren begeistert. „Doch, das hat Spaß gemacht“, ist sich die kleine Gruppe Mädels und Jungs einig. „Handwerklich anpacken zu können, zu sägen und zu hämmern und dabei im Wald zu sein, das war schon gut“, bringt es der 16-jährige Noel für sich auf den Punkt.

Nicht nur die Jugendlichen, auch die Auszubildenden der Forstwirtschaft fanden die Woche bereichernd. Anderen zu vermitteln, wie was funktioniert oder wie etwas am besten umgesetzt wird, das war auch für die Azubis Felix Koch und Steven Groß mal ein ganz anderer Einblick in die Arbeitswelt.

Holzbrücken und Stege repariert

„Wir hätten echt nicht gedacht, dass wir das alles schaffen“, sind die Azubis beim Begehen des überholten Barfußpfades mit sich und den jugendlichen Helfern zufrieden. Das Werk kann sich aber auch wirklich sehen lassen. Auf dem 30 Jahre alten Barfußpfad, der als beliebtes Ausflugsziel im Naherholungsgebiet Vogelwoog-Blechhammer viele große und kleine Besucher mit allen Sinnen anlockt, war die Arbeit der jungen Leute nicht ganz unnötig. In den deutlich durch Abnutzung gezeichneten Wegsegmenten wurden die Materialien wie Baumrinde, Zweige, Zapfen, Korken, Laub und Hackschnitzel ersetzt. Begrenzungshölzer, Holzbrücken und Stege wurden repariert und ausgetauscht. Eine Balancierstrecke wurde neu gebaut, Treppen erneuert. Und was im Wald nie ausgehen sollte: Die jungen Leute zimmerten Vogelnistkästen und bauten ein Insektenhotel.

Nun hat der Forst hier keine billigen Arbeitskräfte beschäftigt, um dem Barfußpfad, einer Station des Walderlebnispfades in der Waldabteilung „Altwies“ im Reichswald des Forstamtes Kaiserslautern, eine Frischzellenkur angedeihen zu lassen. Hinter dem von der Handwerkskammer der Pfalz angestoßenen Ferienprogramm „Handwerk trifft Forst“ steckt vielmehr der Gedanke, Kindern die Wertschätzung von Wald und seinen Bewohnern zu vermitteln. „Wir wollten den Jugendlichen mit dem Projekt die Möglichkeit geben, sich handwerklich auszuprobieren und möglicherweise ihre diesbezüglichen Fähigkeiten und Stärken zu entdecken“, fasst es Förster Klaus Platz, der für das Gebiet zuständige Revierleiter, zusammen. Dass der Forst die Hoffnung hat, hier Freude an der Arbeit im und für den Wald zu wecken, um vielleicht irgendwann Forstwirtauszubildende begrüßen zu können, verschweigt der Förster nicht. So sieht es auch der Geschäftsführer der Handwerkskammer der Pfalz, Till Mischler, der sich ganz beeindruckt von der Leistung der jungen Leute zeigte. Womöglich war hier ja ein neuer Zimmerer oder Tischler am Werk, womöglich sogar eine zukünftige Zimmerin oder eine Tischlerin.

Ute Fenkner-Gies macht den Praxistest

Ute Fenkner-Gies, Leiterin am Forstamt Kaiserslautern, war ganz besonders stolz auf die Mädchen, die hier mitgearbeitet hatten. Nachdem die Jugendlichen den neuen Barfußpfad, der am Eingang ihre Namen auf einer Plakette trägt, eröffnet hatten, war es Ute Fenkner-Gies, die als erste Schuhe und Strümpfe auszog, um den Barfußpfad über die Fußsohlen zu erleben. „Wald ist so viel mehr als nur Holz und Zahlen. Wald gibt uns ein tiefes Erleben“, gab sie den Teilnehmern am Ferienprogramm noch mit auf den weiteren Weg.

Ja, die Jugendlichen haben sich ausprobiert, haben neben den Forstwirt-Azubis, neben Meister Alexander Klug von der Handwerkskammer und dem Forstwirtschaftsmeister Alf Schumacher viele Einblicke gewonnen. Sie hinterlassen nach der Ferienwoche ein Werk, das im neuen Gewand nun der Allgemeinheit zur Verfügung steht. Zumindest der 16-jährige Noel will den Weg eines Forstwirts gehen und kann sich eine Ausbildung für sich sehr gut vorstellen. Das sagt er am Ende der Woche mit Überzeugung.