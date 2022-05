Der Totschlag an Diana Bodi beschäftigt auch fast eineinhalb Jahre nach der Tat noch die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Westpfalz. Die Leiche der 48-Jährigen war am 14. Dezember 2020 in der Staubörnchenstraße in Kaiserslautern gefunden worden. Seitdem gingen zu dem Fall rund 250 Hinweise aus der Bevölkerung bei der Polizei ein – jedoch nicht der entscheidende Tipp zur Ermittlung des Täters. Die Sonderkommission geht Mittwochabend in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ (ZDF, 20.15 Uhr) noch einmal offensiv an die Öffentlichkeit. In einem Filmbeitrag werden die letzten Tage und Stunden im Leben der Ungarin nachgestellt. Der frühere Leiter der Sonderkommission, Roland Morzik, ist Studiogast in der Sendung. Unter anderem erhofft sich die Polizei, eine Lücke bei der Anreise von Diana Bodi am 11. Dezember von Mannheim nach Kaiserslautern schließen zu können.

Im Fernsehen: Aktenzeichen XY... ungelöst. Ausstrahlung im Livestream und TV-Programm: ZDF, 11. Mai, 20.15 Uhr.