„Wir sind mit den Rückmeldungen zufrieden“, sagt Bernhard Erfort, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz, mit Blick auf die „Aktenzeichen XY... ungelöst“-Folge vom Mittwochabend. In der Fernsehsendung ist die bislang ungeklärte Tötung von Diana Bodi im Dezember 2020 aufgegriffen worden. Mehr als 20 Hinweise gingen bis Donnerstagnachmittag beim ZDF und der Polizei ein.

Der Wertstoffhof der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) gehört zu den besten im Land. Das hat ZAK-Vorstand Jan Deubig jetzt schriftlich. Rund 100 verschiedene Müllfraktionen können dort entsorgt werden, von Bauschutt bis zu Batterien. Sogar Rigipsplatten werden gesammelt.

Zahlreiche Leserinnen und Leser haben uns ihre Lieblingsziele und -aktivitäten in und um Kaiserslautern verraten. Die meistgenannten Orte und Aktivitäten werden wir in den kommenden Monaten in einer Serie vorstellen. Wer die Lieblingsziele der RHEINPFALZ-Leserinnern und -Leser schon vorab besuchen möchte: Hier sind „10 Dinge, die man in Lautern gemacht haben muss“.

Der 12. Mai markiert den Tag der Pflegenden, am Donnerstag rief deshalb die Gewerkschaft Verdi dazu auf, unter der Losung „Schluss mit den Ausreden – mehr Personal“ auf die Situation in Pflegeberufen aufmerksam zu machen. Am Westpfalz-Klinikum wurde protestiert, das Pflegeheim Kessler-Handorn machte auf die Pflege aufmerksam.

Wie läuft der Verkehr in der Landstuhler Kaiserstraße mit Einbahnstraßenregelung? Diese Frage sollte die probeweise Einrichtung einer solchen beantworten. Nun liegen die Testergebnisse vor – ebenso wie ein Verkehrsgutachten für die Innenstadt.

Viele Vogelfreunde stellen sich in diesen Tagen die Frage, ob es mit dem Glauben an eine sich selbst regulierende Natur vereinbar ist, Vögel auch über das Ende des Winters hinaus zu füttern. Selbst Alfred Klein von der Weilerbacher Nabu-Gruppe tut sich mit einer eindeutigen Antwort auf diese Frage schwer.