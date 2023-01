Auch die zweite Verhandlungsrunde im Bereich der ortsansässigen Beschäftigten der Stationierungsstreitkräfte endete am Mittwoch aus Sicht der Gewerkschaft Verdi ernüchternd. Die Arbeitgeber haben 4,1 Prozent Lohnerhöhung für 14 Monate bei zwei Nullmonaten und eine Einmalzahlung von 1500 Euro angeboten, teilt die Gewerkschaft mit. „Schade! Das reicht weder, um die gestiegenen Strom- und Gaspreise zu zahlen, noch, um langfristig auf die rasant steigenden Preise zu reagieren. Ein ernst gemeintes Angebot sieht anders aus“, sagt die zuständige Gewerkschaftssekretärin Susanne Riedel. Sie kündigt an: „Die Beschäftigten werden nun die Warnstreikaktivitäten intensivieren müssen, um eine faire und gerechte Bezahlung zu erstreiten.“ Den Anfang sollen Beschäftigte der Air Base in Ramstein mit einem ganztägigen Warnstreik am Freitag, 20. Januar, machen. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, ist ab 10.30 Uhr ein Autokorso vom Autohof Ramstein zum Kreisel vor dem Westtor und zurück geplant. Bereits ab 8 Uhr hat das Streiklokal im Autohof geöffnet.