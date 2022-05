Seit Montag dieser Woche und noch bis zum kommenden Montag, 23. Mai, beteiligt sich die Aidshilfe Kaiserslautern auch in diesem Jahr an der europaweiten Testwoche der Initiative „HIV in Europe“. Mit der 2013 gegründeten Kampagne biete die „European Testing Week“ weiterhin ein niedrigschwelliges Schnelltestangebot, so Robin Roth von der Initiative in Kaiserslautern. Je früher eine Infektion erkannt und mit der entsprechenden Therapie begonnen werden könne, desto besser seien irreparable Spätfolgen vermeidbar. Ebenso würden durch Therapie potentielle Infektionsketten beendet. Um einen geregelten Ablauf zu gewährleisten bittet die Aidshilfe Kaiserslautern um vorherige Terminvereinbarungen unter hivtest@kaiserslautern.aidshilfe.de oder Telefon 0631 / 18 0 99. Die Aidshilfe in der Pariser Straße 23 ist über den Eingang in der Bleichstraße erreichbar.