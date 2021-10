Die ersten Ortschaften im Ahrtal – Ehlingen, Heimersheim und Green – werden wieder mit Erdgas versorgt. Neun Mitarbeiter der Verbandsgemeindewerke Landstuhl und drei Mitarbeiter der Stadtwerke Ramstein-Miesenbach fuhren in dieser Woche nach Bad Neuenahr-Ahrweiler, um diese Netze abschnittsweise wieder in Betrieb zu nehmen, berichtet der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl, Peter Degenhardt. Die Mitarbeiter der Energienetze Mittelrhein GmbH EVM hatten schon frühzeitig nach der Flutkatastrophe um fach- und sachkundige Unterstützung von Mitarbeitern der Verbandsgemeindewerke Landstuhl für die Wiederherstellung der Gasversorgung im Katastrophengebiet im Ahrtal gebeten, so Degenhardt weiter. In Zusammenarbeit wurde ein Konzept zur Wiederinbetriebnahme der Gasnetze aufgestellt und umgesetzt. Da die Versorgung der Verteilnetze in den Orten unterbrochen war, musste zunächst eine neue Gashochdruckleitung gebaut werden, mit einer dazugehörigen Gasdruckregel und Messanlage. Von dieser Anlage aus läuft nun seit Mittwochnachmittag die Versorgung der eingangs erwähnten Orte. Höchstwahrscheinlich wird es weitere tageweise Einsätze der Mitarbeiter der Werke im Flutgebiet geben, meint Degenhardt.