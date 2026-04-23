Bei der Fitnessmesse in Köln (Fibo) haben die Hyrox-Athleten Sascha Ahrens, Sebastian Johann und Tobias Kiefer einen starken Wettkampf absolviert.

Ahrens und Johann traten in der Altersklasse 40 bis 49 im Double an und belegten den dritten Platz. Die acht 1000-Meter-Läufe samt Workout-Stationen bewältigten sie in einer Stunde und 41 Sekunden. Mit der Platzierung war Ahrens zufrieden, nicht aber mit der Zeit. Als Erklärung führte er die schwierigen Wettkampfbedingungen in der Halle an. „Die Strecke war so voll, dass man Slalom laufen musste.“ Das zeigt, dass der Hyrox-Boom ungebrochen anhält.

12.000 Stufen: Niesenlauf ist Ahrens nächstes Ziel

Für Sascha Ahrens, den ehemaligen Fußballer des TuS Hohenecken, war es ein besonderer Wettkampf. Obwohl er sich für die vom 18. bis 21. Juni in Stockholm stattfindenden Weltmeisterschaften qualifiziert hat, bestritt er in Köln seinen letzten Hyrox-Wettkampf in dieser Saison. Sein nächstes sportliches Ziel ist der Niesenlauf in der Schweiz, mit seinen fast 12.000 Stufen der längste Treppenlauf der Welt. Sascha Ahrens startet im Einzel und zusammen mit Sebastian Johann im Teamwettbewerb.

Tobias Kiefer aus Krickenbach war ebenfalls in Köln angetreten, mit dem Ziel, sich im Einzel für die WM in Stockholm zu qualifizieren. Das Ticket fürs Double hatte er sich bereits mit Julian Kreutzer in St. Gallen gesichert. Er startete am Freitag in der Kategorie Single Pro, wurde mit einer Zeit von 1:02:06 Stunden Zweiter in der Altersklasse 30 bis 34. Er verpasste damit die Einzel-Qualifikation für die Weltmeisterschaft um knappe 23 Sekunden.