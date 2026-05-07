Zwei Pokalendspiele stehen am Samstag im Fußballkreis Kaiserslautern-Donnersberg bei der Ü32 und der Ü50 an. Ein dritter Sieger steht bereits fest.

Showdown auf dem Lauterer Erbsenberg: Zur Bundesligazeit um 15.30 Uhr treffen im Finale der Ü32 die Teams des FC Eiche Sippersfeld und des SV Enkenbach aufeinander. Während sich die Sippersfelder im Halbfinale souverän beim FC Phönix Otterbach mit 6:1 durchsetzten, bezwang Enkenbach mit dem TuS Göllheim einen echten Dauerbrenner im AH-Fußball (2:1).

Im Anschluss um 17.45 Uhr wird, ebenfalls auf dem VfR-Gelände, zwischen dem SV Otterberg und dem SV Katzweiler der Ü50-Pokalsieger ermittelt. Im Klassiker gegen Enkenbach setzten sich die Otterberger in einem sehenswerten Semifinale knapp durch (4:3), während Katzweiler mit 3:1 den TuS Göllheim aus dem Rennen warf.

Titelverteidiger siegt in der Ü40

Der erste Titel dieser Saison wurde bereits am vergangenen Wochenende vergeben: Mit einem nie gefährdeten 6:1-Sieg gegen die SG Sambach/Schallodenbach verteidigte die erfolgsverwöhnte Ü40 des SV Enkenbach ihren Titel als Pokalsieger. Mehr als 150 Zuschauer sahen in Otterbach ein Spiel auf hohem fußballerischen Niveau. Johannes Kronenberger (8.) und Boris Savcenko (15.) sorgten für eine scheinbar beruhigende Führung. Doch der Anschlusstreffer der SG durch Safadi Fouad (24.) weckte beim Außenseiter Hoffnung, ehe wiederum Boris Savcenko mit dem Pausenpfiff das 3:1 markierte. Ein Doppelpack durch Alexander Kraus (56. und 64.) sorgte für die endgültige Entscheidung, den Schlusspunkt in der längst einseitigen Partie setzte Berat Rexhaj (67.).