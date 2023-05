Mehr Spannung geht nicht. Auch die beiden Endspiele der Ü32 und Ü50 im Fußballkreis Kaiserslautern-Donnersberg wurden vom Punkt aus entschieden. Schon bei der Ü40 hatte sich der SV Otterberg vor einer Woche im Elfmeterschießen durchgesetzt.

Rund 150 Zuschauer verfolgten am Samstag bei herrlichem Fußballwetter im Enkenbacher Waldstadion die beiden Endspiele. An den äußeren Bedingungen lag es also nicht, dass sich im Finale der Ü32 die SG Hochspeyer/Waldleiningen und TuS Göllheim lange Zeit schwer taten, ihren Spielrhythmus zu finden. Erst in der Schlussviertelstunde wurde es auch in den Strafräumen etwas aufregender, beide Torhüter bekamen nun die Möglichkeit, sich auszuzeichnen.

Kapitän macht alles klar

Dass es mit 0:0 in die Verlängerung und dann auch ins Elfmeterschießen ging, war wohl der mangelnden Courage beider Teams geschuldet, die den Respekt vor dem Gegner und der Aufgabe nie ganz ablegen konnten. Ausgerechnet Göllheims Kapitän Sven Danner war es vorbehalten, den entscheidenden Elfmeter zum 4:3-Erfolg zu verwandeln, ehe Hochspeyers letzter Schuss an der Querlatte landete.

Auch der Pokal der Ü50 wandert in den Donnersbergkreis. Die dezimiert angetretene SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil musste gegen die SG Siegelbach/Erfenbach bereits nach knapp zwei Minuten den unglücklichen Rückstand durch Udo Fischer hinnehmen. In der Folgezeit hatte Münchweiler die klareren Chancen, musste aber bis zur 52. Minute warten, ehe der Ausgleich fiel: Markus Stolze, auffälligster Akteur auf dem Platz, sicherte so seinem Team das Neunmeterschießen, in dem sich Münchweiler knapp behauptete (7:6).