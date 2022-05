Weil ein aggressives Pärchen in der Nacht auf Sonntag die Servicekräfte eines Lokals in der Zollamtstraße attackiert hat, musste die Polizei anrücken. Der Sicherheitsdienst des Lokals hatte gegen 5.30 Uhr die Polizei verständigt, weil das Paar mit einer Theken-Mitarbeiterin in Streit geraten war. Die Frau habe der Mitarbeiterin ein Getränk ins Gesicht geschüttet und ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Als sich die Mitarbeiterin wehrte, habe auch der Mann mehrmals zugeschlagen. Die 23-Jährige erlitt Verletzungen. Ein Kollege, der ihr helfen wollte, wurde von dem Mann ebenfalls geschlagen. Auf dem Weg Richtung Ausgang wurde das Paar dann von der Polizei gestoppt. Auch gegenüber den Beamten verhielt sich das Pärchen, das angetrunken wirkte, aggressiv. Laut Polizei weigerten sie sich, ihre Personalien anzugeben und beleidigten und bedrohten die Polizisten. Nachdem die Personalien feststanden, wurden beide mit einem Platzverweis nach Hause geschickt. Gegen sie wird wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt.