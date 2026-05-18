Ein 17-Jähriger hat am Freitagnachmittag auf dem Guimarães-Platz vorm Bahnhof wohl einem 50-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er wurde an der Nase verletzt. Nach Angaben der Polizei ging der Jugendliche danach in Richtung Bahnhof. Die Beamten wurden auf ihn im Bahnhofsgebäude aufmerksam. Er verhielt sich dort aggressiv gegenüber anderen Menschen und war alkoholisiert. Die Polizisten nahmen ihn in Gewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern. Der 17-Jährige muss sich wegen Körperverletzung verantworten. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war für den 50-Jährigen nicht notwendig.