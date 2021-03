Wegen jugendlicher Randalierer ist die Polizei am Montagabend in die Fruchthallstraße ausgerückt. Zeugen hatten kurz vor 21 Uhr gemeldet, dass mehrere Jugendliche an der Mall gegen die Fensterscheiben schlagen und treten würden.

Als die Streife vor Ort eintraf, konnten die Beamten laut Polizeibericht drei Gruppen ausmachen, die in unterschiedlichen Bereichen zusammenstanden. Auf den ersten Blick wurden zwar keine Schäden an den Scheiben des Einkaufszentrums gesehen, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 17 bis 20 Jahren waren jedoch alle in aggressiver Stimmung. Die Gründe dafür konnten nicht ermittelt werden.

Nachdem von allen die Personalien festgestellt wurden, erhielten die jungen Leute einen Platzverweis bis zum nächsten Morgen. Falls bei Tageslicht nun doch noch Beschädigungen festgestellt werden sollten, werden die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wieder aufgenommen, kündigte die Polizei an.