Ein 38 Jahre alter Mann wurde am Sonntag von der Polizei in Gewahrsam genommen. Rettungskräfte hatten am Sonntagmorgen die Polizei verständigt, weil sich der Mann in der Richard-Wagner-Straße in Kaiserslautern ihnen gegenüber aggressiv verhielt. Die Polizeibeamten trafen gegen 8.30 Uhr auf den stark alkoholisierten Mann. Auch gegenüber den Polizisten war er streitsüchtig, beleidigte sie fortwährend und ignorierte jede Anweisung. Der Mann wurde mit auf die Dienststelle genommen. Auch dort verhielt er sich weiter aggressiv und drohte den Beamten mit Schlägen. Ein Richter ordnete die Ingewahrsamnahme zur Verhinderung von Straftaten an. „Seinen Rausch durfte er dann in einer Polizeizelle ausschlafen“, heißt es im Polizeibericht abschließend.