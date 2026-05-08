„Es muss nicht jedem gefallen. Aber es soll jeden bewegen.“ Mit diesem Anspruch ging die Agentur Peaks an die Gestaltung des Auftritts von Kaiserslautern zum 750. Geburtstag.

Rot darf in der Stadt der Roten Teufel nicht fehlen, dazu gesellen sich Orange und Gelb als Farben des Aufbruchs, aber auch Pink und Lila, die symbolisieren: Wir trauen uns was. Hinter dem „Look and feel“, wie es in der Sprache der Werbebranche heißt, wohinter sich die Gesamtwirkung eines Produktes verbirgt, auch als „Corporate Identity“ bezeichnet, stecken viele Überlegungen. Psychologie spielt eine große Rolle. Guerel Sahin bezeichnet es als „krasses Projekt“, den optischen Auftritt seiner Heimatstadt im Jubiläumsjahr zu gestalten.

Fußball bis zur Oberliga gespielt

Dabei hat er schon viel krassere, sprich größere Aufgaben gestemmt – und auch manche Strapaze auf sich genommen. Guerel Sahin ist ein echter Lauterer Bub. 1981 ist er hier zur Welt gekommen, zehn Jahre nachdem sein Vater aus der Türkei mit dem Zug nach Deutschland gekommen war, um auf dem Bau zu arbeiten. Die Mutter reiste vier Jahre später nach, drei Söhne wurden in Kaiserslautern geboren. Guerel Sahin machte Abitur am Albert-Schweitzer-Gymnasium, spielte nebenbei Fußball bis zur Oberliga und begann ein Studium als Wirtschaftsingenieur an der Fachhochschule Kaiserslautern. „Doch nur das Kreative hat mir Spaß gemacht“, sagt er.

Zunächst habe er keinen Plan gehabt, was er beruflich machen wolle. Nachdem er bei der Hochzeit seines Bruders einen Fotografen bei der Arbeit beobachtet hatte, habe er sich mit auf dem Bau verdienten Geld eine Kamera gekauft und mit dem Fotografieren begonnen: „Ab dann habe ich eigentlich nie mehr etwas anderes gemacht.“

Fast die gesamte Welt bereist

Sahin setzte sich hohe Ziele: „Ich wollte es mit den Besten der Welt aufnehmen.“ Nachdem er sich auf einer Profi-Plattform für Fotografen umgeschaut hatte, fuhr er mit dem alten Auto seiner Eltern nach Italien und fotografierte Städte und Landschaften. Früh morgens oder spät abends machte er seine Aufnahmen, übernachtete im Wagen. Ein Jahr und viele Stunden der Bildbearbeitung später hatte er sein Ziel erreicht: Eines seiner Fotos wurde als bestes im Bereich Landschaft gekürt. Seitdem hat Sahin einen Leitspruch: „Es gibt keine Grenzen.“

Er reiste um die ganze Welt, fotografierte in Spanien ebenso wie in den Vereinigten Staaten. Vor allem die Dolomiten haben es ihm angetan, wovon ein im vergangenen Jahr erschienener Bildband zeugt. Nach drei Jahren sei er als Landschaftsfotograf weltweit anerkannt gewesen, habe unter anderem eng mit dem Bildbearbeitungssoftwarehersteller Adobe zusammengearbeitet. Der Outdoor-Ausstatter Jack Wolfskin hatte ihn für einige Jahre zum Markenbotschafter ernannt. Irgendwann sei er auch für Produktfotos angefragt worden, erzählt er. 2019 wurde die Guerel Sahin Media GmbH gegründet.

Kampagnen für Jack Wolfskin und Co.

Gemeinsam mit seiner Frau Martha verwirklichte der Fotograf im Jahr 2024 seinen lange gehegten Wunsch, eine Agentur zu gründen. Sie trägt den Namen Peaks, zu Deutsch Gipfel, und hat ihren Sitz in der Mühlstraße 43. Im Hinterhof wurden Fotostudio und Geschäftsräume im Industrie-Stil ausgebaut, entstanden ist ein Atelier, wie es auch in New York zu finden sein könnte. „Ich habe fast alles mit meinem Team selbst gemacht“, sagt Sahin stolz – wobei ihm seine früheren Jobs auf dem Bau durchaus zugute kamen.

Die vierköpfige Agentur produzierte Kampagnen für internationale Firmen, im Portfolio finden sich neben Jack Wolfskin beispielsweise auch Mercedes Benz, Landrover, Adidas, Fitnessstudios, Hotels und Restaurants. Und als vor gut einem Jahr anlässlich des 750. Jubiläums der Auftritt Kaiserslauterns ausgeschrieben wurde, da wurden sie angefragt, ob sie sich beteiligen wollten. Das empfand Sahin als große Ehre: „Dabei hatten wir schon viel größere Projekte“, versichert er.

Das Design ist gewagt für die Barbarossastadt

Das Team – alle wohnen in Kaiserslautern, einer seiner Mitarbeiter hat an der Hochschule Kaiserslautern Virtual Design studiert – habe gemeinsam überlegt, was die Stadt ausmacht. Vor dem Hintergrund des Mottos „Kurze Wege, lange Geschichte“ habe man eben nicht die Historie in den Mittelpunkt stellen wollen. Vielmehr sollte frischer Wind reingebracht werden, sodass auch 20-Jährige angesprochen werden. Gewählt wurde für die Gestaltung der Kampagne eine Original-Straßenkarte der Stadt, die als grafisches Element nicht nur immer wieder auf Plakaten und Fahnen zu sehen ist, sondern auch im Hintergrund der Zahl 750. In vielen Meetings habe man den Auftritt perfektioniert, zu den Farben Rot, Gelb, Orange, Pink und Lila auch Schwarz hinzugenommen, um eine positive Wirkung zu erzielen. „Die Farben wirken unterbewusst. Wir wollen zeigen: Wir trauen uns was, wir schauen nach vorne“, erläutert der Agentur-Chef.

Das Peaks-Team hat gewusst: Das Design ist sehr gewagt für Kaiserslautern. Trotzdem habe es den Zuschlag für die Gestaltung des Jubiläumsauftritts bekommen. Und so wurden nicht nur Fahnen, die Stadteingangstafeln, Infotürme und die digitalen Infowände, sondern beispielsweise auch der Neujahrsempfang der Stadt im neuen Design gestaltet. Sogar ein Bus fährt im Jubiläumsgewand durch die Stadt. Sahin erläutert, dass noch weitere Artikel hinzukommen werden, beispielsweise Taschen und T-Shirts, die für das Stadtjubiläum werben.

Auswandern aus Lautern? Nie ein Thema

Außerdem wurde die Webseite www.750.kl.de neu gestaltet – technisch extrem hochwertig, wie auch Alexander Heß, Koordinator der städtischen Jubiläumsveranstaltungen, betont. Mit Konfetti und bewegten Bildern werden die Besucher der Internetseite begrüßt, an Silvester wurde ein Video vom Feuerwerk über der Stadt gedreht. Nicht fehlen dürfen Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen des Jubiläumsjahrs.

Sahin freut sich, dass es viele positive Rückmeldungen zu den ersten Veranstaltungen gegeben habe, beispielsweise für „Lautern blüht auf“. Sein Ziel sei es, auch junge Leute dazu zu animieren, hier zu bleiben, denn man könne in der Heimat viel erreichen. Er habe nie darüber nachgedacht, in eine andere Stadt zu gehen, „außer nach San Diego in Kalifornien vielleicht“, sagt der Vielgereiste.

Die Serie: 750 Jahre KL

Seit 750 Jahren darf sich Kaiserslautern ganz offiziell Stadt nennen. Das wird das ganze Jahr über groß gefeiert. Wir berichten über die Geschichte, Hintergründe und Veranstaltungen, aber auch über die Menschen, die Kaiserslautern und das Jubiläumsjahr prägen.

