Die Agentur für Arbeit lädt für Dienstag, 14. März, von 17.30 Uhr bis 19 Uhr zur interaktiven Online-Veranstaltung „Mut zur Veränderung: Mein persönlicher roter Faden“ ein. Im Vortrag gibt Tanja Eggers, Business Coach und Autorin des Sachbuches „Perspektive PatchWork“, Tipps und Impulse, wie Veränderungskompetenz erlangt werden kann. In der Online-Veranstaltung soll gemeinsam mit den Teilnehmern reflektiert werden, welche Verhaltensmuster man im Umgang mit Veränderung habe und wie die Kompetenz gestärkt werden könne, Veränderungsprozesse zu meistern. Die Anmeldung erfolgt unter https://eveeno.com/veraenderung. Die Einwahldaten werden nach erfolgter Anmeldung per E-Mail zugeschickt. Der Vortrag ist Teil der Veranstaltungsreihe Job / Familie / Karriere der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt. Weitere Vorträge im Internet unter www.arbeitsagentur.de.