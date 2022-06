In der Stadt Kaiserslautern gibt es einen Verdachtsfall auf Infektion mit dem Affenpockenvirus. Der Betreffende befinde sich in Isolation, teilte das Gesundheitsamt Kaiserslautern am Dienstagmittag mit. Eine labortechnische Bestätigung durch das Robert Koch-Institut stehe noch aus. Weitere Details zu dem Fall gab das Amt nicht bekannt. Am Montag war der erste Affenpockenfall in Rheinland-Pfalz, im Kreis Germersheim, bestätigt worden. Beiden betroffenen Person geht es den Ämtern zufolge gesundheitlich soweit gut.