In der Kreuzsteinhalle machten die AfD-Bewerber für den Landtag Werbung in eigener Sache – mit Unterstützung von Parteiprominenz. Vor der Halle regte sich Protest.

Schlag Mittag, 12 Uhr, betrat Beatrix von Storch die Bühne in der Kreuzsteinhalle in Erfenbach. Rund 100 Menschen waren gekommen, um die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion zu sehen. Storch geißelte die Bundesregierung und rief die Anwesenden dazu auf, bei den anstehenden Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz die AfD zu wählen. So könnte „ein Stecken in die Speichen der Bundesregierung“ gesteckt werden und damit mittelfristig auch die Große Koalition aus CDU und SPD in Berlin abgesetzt werden.

Von Storch war gekommen, um den Landtagskandidaten vor Ort – Dirk Bisanz, Tom Kotzian und Sven Simer – im Wahlkampf beizustehen. Bisanz, der im Wahlkreis 45 antritt, erwartet bei den Landtagswahlen „ein blaues Wunder für Rheinland-Pfalz“ – und lobte die Westpfalz als „eine von zwei Hochburgen“ seiner Partei in Westdeutschland. Die Vorwürfe der Vetternwirtschaft in der AfD wies er entschieden zurück und zeigte auf die anderen Parteien. „Gegen die sind wir Waisenknaben.“ Tom Kotzian, Kandidat im Wahlkreis 44, unterstellte allen, die kein Sicherheitsproblem in den Innenstädten erkennen „Realitätsdemenz“. Der SPD, die nur auf Machterhalt aus sei, versprach er nach der Wahl „Paddel, zum Zurückrudern.“

Neben von Storch unterstützte auch Sebastian Münzenmaier, der 2025 als Bundestagskandidat für den örtlichen Wahlkreis angetreten war, seine Parteikollegen. Er ging mit dem rheinland-pfälzischen SPD-Innenminister Michael Ebling hart ins Gericht, den er einen Antidemokraten nannte.

Von der rund 90-minütigen AfD-Veranstaltung, moderiert von Simer, weniger angetan waren rund 250 Menschen, die sich zu einer Gegendemonstration am Feuerwehrhaus, quasi in Rufweite der Halle, eingefunden hatten – was unter anderem an Schildern mit der Aufschrift „Beatrix, erzähl uns nichts vom Storch“ abzulesen war. Simon Sander, der die Demo angemeldet hatte, war von dem Zuspruch beeindruckt. „Wir hatten nur drei, vier Tage Zeit, um die Leute zu mobilisieren.“