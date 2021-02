Silke Kretzschmar ist ziemlich sauer. Seit Sonntag ärgert sie sich jedes Mal, wenn sie aus dem Haus geht. Denn direkt vor ihrer Tür hängen zwei Wahlplakate der AfD.

„Bisher war ich der Meinung, dass Wahlplakate nur an Durchgangsstraßen aufgehängt werden dürfen und nicht in Wohnstraßen“, schildert die Leserin, die in Siegelbach lebt. Doch auf Nachfrage beim Wahlamt erhielt sie die Auskunft, dass fast im gesamten öffentlichen Raum Wahlplakate zulässig sind. „Ich empfinde aber gerade Plakate dieser Partei vor meiner Tür als ausgesprochen störend. Da ich selbst kommunalpolitisch bei den Freien Wählern aktiv bin, finde ich das fast schon diskriminierend, zumal in meinem Haus auch mein Werbebüro untergebracht ist und ich von Kundenseite schon angesprochen worden bin“, schildert die Bürgerin.

Eine Nachfrage bei der Stadtverwaltung ergab: Sie muss das Plakat vor ihrer Tür dulden. Würde sie es abhängen, müsste sie mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. 1000 Wahlplakate im DIN-A1-Format, also knapp 60 auf 84 Zentimeter groß, darf jede Partei aufhängen. Lediglich öffentliche Gebäude, Grünflächen, die Fußgängerzone und der Bereich rund um die Fruchthalle sind von Wahlwerbung frei zu halten, informierte die Stadtverwaltung. An Bäumen dürfen die Konterfeis der Politiker nicht befestigt werden. Zudem ist Wahlwerbung etwa an Verkehrszeichen oder Ampelanlagen unzulässig.

Schwacher Trost für die RHEINPFALZ-Leserin: Spätestens zwei Wochen nach der Landtagswahl müssen die Werbeträger wieder verschwunden sein. Wer Wahlplakate entdeckt, die nicht rechtmäßig aufgehängt wurden, kann sich an den Vollzugsdienst wenden, unter vollzugsdienst@kaiserslautern.de.