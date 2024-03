Die AfD hat ihre Liste für die Stadtratswahl am 9. Juni aufgestellt. Sie wird weiterhin von Dirk Bisanz angeführt.

Insgesamt 20 Listenplätze „mit Kandidaten aus allen gesellschaftlichen Schichten“ wurden in der AfD-Wahlgebietsversammlung am letzten Samstag belegt, teilt die Partei im Nachgang zu ihrer Versammlung mit.

Kreisvorsitzender Dirk Bisanz, der die Liste wie bisher anführt, zeigt sich zufrieden: „Vom Arzt bis zum Ruheständler, von der Pflegefachkraft bis zum Handwerker ist alles vertreten. Damit zeigt sich, dass die AfD inzwischen ein breites Spektrum an politischen Interessen abdeckt“, meint der Kreisvorsitzende und Fraktionschef im Stadtrat. Die AfD Kaiserslautern sei für die Zukunft sehr gut aufgestellt und könne mit Zuversicht in die nächste Legislatur blicken. Dazu wird laut Bisanz neben dem Schuldenabbau und der Investition von Steuergeldern in die städtische Infrastruktur vor allem das Thema Sicherheit und Sauberkeit in der Innenstadt gehören. „Wie bisher auch werden wir den anderen Fraktionen im Rat aufmerksam auf die Finger schauen“, kündigt er an.

Sein Fraktionskollege Attila Sonal, der die AfD in Kaiserslautern 2013 mitgegründet und 2021 für den Landtag kandidiert hat, ist nicht mehr für den Stadtrat angetreten, wie er erklärt. „Wegen Differenzen mit der Lauterer AfD“, die bereits im Jahr 2022 begannen, habe er nicht mehr kandidieren wollen. Seine Arbeit im Stadtrat werde er jedoch „bis zum Schluss fortführen“, dies gebiete ihm sein Verantwortungsbewusstsein.

Auf die 20 Listenplätze wurden gewählt: 1. Dirk Bisanz, 2. Victor Weber, 3. Martina Bohr, 4. Sven Simer, 5. Ben Schäfer, 6. Karl Stegmaier, 7. Sabine Kallus, 8. Oliver Beck, 9. Dietmar, Winkmann, 10. Dennis Maggalon, 11. Jürgen Niederberger, 12. Arten Derr, 13. Christian Hellmann, 14. Marcel Flügel, 15. Manfred Dittel, 16. Barbara Winkmann, 17. Steven Diehl, 18. Holger Heil, 19. Magdalena Gensteiner, 20. Bogdan Oledzki.