In Kaiserslautern schickt sich die AfD an, die SPD dauerhaft als stärkste Kraft abzulösen. Darüber kann auch Andreas Rahms Direktmandat nicht hinwegtäuschen.

Bei der Bundestagswahl 2025 hatte Sozialdemokrat Matthias Mieves bei den Erststimmen in der Stadt zwar die Nase vorn, bei den Zweitstimmen jedoch, da wurde die AfD stärkste Kraft. So kam es nun am Sonntag auch im Wahlkreis Kaiserslautern I, der sich aus weiten Teilen der Kernstadt sowie den Ortsbezirken Erzhütten/Wiesenthalerhof und Hohenecken zusammensetzt. Andreas Rahm, der den Wahlkreis zweimal mit deutlichem Vorsprung gewonnen hatte, konnte sein Direktmandat zwar knapp verteidigen, bei den Landesstimmen lag die AfD mit 26,1 Prozent aber vorn. Das ist kein bloßer Betriebsunfall mehr.

AfD-Direktkandidat Tom Kotzian ist zwar in Kaiserslautern aufgewachsen, in der Stadt aber politisch noch nicht in Erscheinung getreten. Dennoch bestätigte er das Zweitstimmenergebnis seiner Partei. Wer AfD wählt, macht eben beide Kreuze bei der Partei. So hätte der weitgehend unbekannte Kotzian, der wohl über die Parteiliste den Sprung nach Mainz schafft, beinahe Rahm hinter sich gelassen, der seit Jahrzehnten in der Kommunalpolitik aktiv ist. Christdemokrat Marc Fuchs, langjähriges Stadtratsmitglied und dort stellvertretender Sprecher der CDU-Fraktion, blieb gar deutlich hinter dem AfD-Mann zurück.

Gut für den Wahlkreis: Mit Paul Bunjes (Grüne) ist die Stadt durch einen weiteren Abgeordneten in Mainz vertreten.