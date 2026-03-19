Am Sonntag wird der Lauterer Seniorenbeirat gewählt. Die AfD brachte das Thema Briefwahl dafür erneut auf. Der Stadtrat entschied sich jedoch für einen anderen Vorschlag.

Zu Jahresbeginn hatte Seniorenbeiratsmitglied Markus Lambrecht öffentlich dafür plädiert, die Wahl wegen der älteren, teils nicht mehr so mobilen Wählerschaft auch als Briefwahl zu ermöglichen. Am Montag vor der Wahl brachte die AfD das Thema nun erneut in den Stadtrat.

Seit 30 Jahren setzt sich der Seniorenbeirat in Kaiserslautern für die Belange der älteren Bevölkerung ein. Alle fünf Jahre dürfen Einwohner ab 60 Jahren – immerhin ein Viertel der Lauterer – das 20-köpfige Gremium wählen. Bisher in Präsenz bei einer Wahlversammlung.

Da die Wahlbeteiligung jedoch sehr niedrig war und mit dem Alter die Mobilität abnimmt, kam der Vorschlag auf, den Beirat auch per Briefwahl wählen zu lassen. Seniorenbeiratsmitglied Markus Lambrecht, der auch im 2024 gegründeten Seniorennetzwerk Kaiserslautern (SeNeKL) aktiv ist, sprach sich öffentlich dafür aus – mit der Überzeugung, dass dies die Wahlbeteiligung heben werde.

Lediglich eine Wahlbeteiligung von 0,26 Prozent

Bei der letzten Seniorenbeiratswahl Ende 2020, die im Rathaus stattfand, haben von den rund 30.000 Wahlberechtigten nicht einmal 80 Personen ihre Stimme abgegeben; die Wahlbeteiligung „lag bei 0,26 Prozent“, informierte die Stadtverwaltung damals auf Nachfrage.

Lambrecht hatte sich darauf berufen, dass die Wahl des Migrationsbeirats 2024 als Briefwahl abgehalten wurde – als bisher einzige. Die Verwaltung argumentierte dagegen, dass die Satzung des Seniorenbeirats eine Briefwahl ausschließt und die Kosten zu hoch seien im Verhältnis zum Gewinn: Beim Migrationsbeirat habe der Einsatz von 50.000 Euro lediglich eine knappe Verdoppelung auf 5,45 Prozent bewirkt. Deshalb wird die nächste Migrationsbeiratswahl wieder in Präsenz stattfinden, kündigte die Verwaltung Anfang Januar an. Außerdem reichte die Zeit für die Erstellung der Wahlzettel nicht mehr.

Denn die Seniorenbeiratswahl findet diesmal zusammen mit der Landtagswahl statt. Ein entscheidender Punkt, wie die Diskussion im Stadtrat am Montag zeigte. Die AfD hatte den Antrag eingebracht, dass die Verwaltung die Voraussetzungen dafür schaffen solle, dass die nächste Seniorenbeiratswahl als Briefwahl durchgeführt werden kann. Fraktionsvorsitzender Dirk Bisanz argumentierte mit der eingeschränkten Mobilität vieler Älterer, dem Schutz dieser „vulnerablen Gruppe“, der erhofften höheren Wahlbeteiligung und der „Gleichstellung mit Kommunal-, Bundes- und Landtagswahlen“. Für seinen eigenen Vater wollte er Briefwahl beantragen, brachte er seine Erfahrung mit ein.

Helga Becker, die Vorsitzende des Beirats, brachte einen Gegenvorschlag ein. Sie wolle „Schritt für Schritt vorgehen“ und erst „sehen, ob die Wahlbeteiligung höher dadurch ist, dass sie zusammen mit der Landtagswahl stattfindet“, sagte sie. Je nach Ergebnis könne man dann „gegebenenfalls eine Briefwahl beantragen“.

„Antrag gerade von jemandem, der sonst vehement gegen Briefwahl ist, hat Ironie!“

Dem Antrag der AfD schlugen aus zwei Richtungen deutliche Widerworte entgegen. Martina Bohr, die nach internen Auseinandersetzungen die AfD-Fraktion im Sommer 2025 verlassen hatte und seitdem als Einzelmitglied im Stadtrat sitzt, stellte fest: „Dass der Antrag gerade von jemandem kommt, der sonst vehement gegen Briefwahl ist, hat für mich eine gewisse Ironie!“ Sie befand wie die Verwaltung, dass die Kosten in keinem Verhältnis stehen bei einer Wahl mit solch niedriger Beteiligung und wollte „eine Lanze brechen für die Senioren“, die nicht nur gebrechlich seien, sondern von denen „viele mitten im Leben stehen und die Gesellschaft mitgestalten“. Sie erhofft sich nun eine höhere Wahlbeteiligung.

Verwunderung über den AfD-Antrag brachte auch Manfred Reeb, Fraktionschef der Freien Wähler, zum Ausdruck. Er fühle sich „hin- und hergerissen“, denn als er sich im Vorfeld für eine Briefwahl eingesetzt hatte, „haben Sie, Herr Bisanz, mich nicht dabei unterstützt!“ Er sei jetzt bei dem Vorschlag von Becker, die Wahlbeteiligung erstmal abzuwarten.

Am Ende herrscht verblüffende Einigkeit im Stadtrat

Das langjährige Seniorenbeiratsmitglied Elisabeth Heid (CDU), das auch im Stadtrat sitzt, befürwortete eine Briefwahl. Marcel Schulz (SPD) sei bei Beckers Vorschlag, „der Seniorenbeirat soll dann eine Empfehlung für uns aussprechen“. Dietmar Winkmann (AfD) wollte wissen, wie die Seniorenbeiratswahl beworben wird. Becker erläuterte, der Beirat komme immer stärker ins Bewusstsein der Menschen: „Er wurde 1996 gegründet, alles braucht seine Zeit.“ Durch Berichterstattung in der Zeitung und Ankündigungen sei der Beirat zum Beispiel immer bekannter geworden.

Den Änderungsantrag von Becker stellte Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) schließlich zur Abstimmung. Geschlossen votierte der Rat dafür, mit nur einer Enthaltung eines AfD-Mitglieds.