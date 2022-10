Der Landkreis Kaiserslautern beteiligt sich am Fahrradklima-Test 2022 des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) und ruft dazu auf, bei der Abstimmung mitzumachen. Ab sofort könnten Radfahrer wieder das Fahrradklima vor ihrer Haustür bewerten. Dabei werde dieses Mal ein besonderer Fokus auf den ländlichen Raum gelegt, denn dort gebe es viel Potenzial für den Radverkehr und einen hohen Nachholbedarf beim Infrastrukturausbau, heißt es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung. Landrat Ralf Leßmeister ruft die Bürger auf, bis Ende November an der Abstimmung teilzunehmen. Um Maßnahmen für einen nachhaltigen und klimafreundlichen Straßenverkehr anzustoßen, werde die Rückmeldung der Bürger benötigt, denn diese wüssten am besten, was sie bräuchten, um im Alltag mehr mit dem Rad unterwegs zu sein. Die Ergebnisse sollen helfen, Stärken und Schwächen der Radverkehrsförderung zu erkennen. Der Fragebogen ist auf www.fahrradklima-test.de zu finden.