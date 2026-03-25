Wegen fehlender 50-Meter-Bahn weicht der Verband nach Saarbrücken aus – für die Elfjährige ein perfektes Becken. Trotz straffen Alltags bleibt sie im Wasser unschlagbar.

Eine Überraschung ist es nicht: Adeline Pierre-Louis von den AquaKids hat ihren Titel bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Mehrkampf souverän verteidigt. Die Elfjährige aus Oberstaufenbach verbesserte dabei zwei persönliche Bestleistungen.

Sie hält mehrere deutsche Bestzeiten in ihrer Altersklasse, ihr Trainer prophezeit ihr bereits heute eine erfolgreiche Karriere als Schwimmerin. Da überrascht es wenig, dass Adeline Pierre-Louis von den AquaKids erneut als Rheinland-Pfalz-Meisterin triumphieren konnte. Da es zu wenig 50-Meter-Bahnen in Rheinland-Pfalz gibt, musste der Verband für die Wettkämpfe notgedrungen ins benachbarte Saarland nach Saarbrücken ausweichen.

55 Sekunden Vorsprung über 400 Meter Freistil

Dabei deklassierte die junge Schwimmerin ihre Konkurrentinnen nach Belieben. Mit insgesamt 2329 Punkten lag sie knapp 600 Punkte vor der zweitplatzierten Angelina Luig (Ludwigshafener SV). Diese Dominanz drückte sich auch in den Schwimmzeiten aus: Über 100 Meter Freistil schlug sie elf Sekunden früher als ihre Konkurrentin an, über 400 Meter waren es sogar rund 55 Sekunden. Ganz „nebenbei“ verbesserte sie ihre persönlichen Bestzeiten über die 100 Meter auf 1:06,45 und über 400 Meter auf 5:19,77 Minuten.

Wenn ausnahmsweise mal keine Wettkämpfe stattfinden, trifft sie Freunde aus der Schule und verbringt Zeit mit ihrer Familie. Der vollgepackte Terminkalender fordert zuweilen auch die Freiheit des Nichtstuns. Darin unterscheidet sich die elfjährige Schülerin des Sickingen-Gymnasiums Landstuhl mit den Lieblingsfächern Erdkunde, Musik, Deutsch und Englisch in nichts von ihren Altersgenossinnen. Mutter Christine legt großen Wert darauf, dass sich „Addy“, wie Adeline von allen nur genannt wird, ihren „kindlichen Spaß“ beibehält.

Pierre-Louis’ neue Leidenschaft: Chorgesang

Adeline ist das Nesthäkchen im Hause Pierre-Louis. Bereits ihre Geschwister Alexis (22) und Leon (17) gingen als Kinder für die AquaKids an den Start. Mama Christine arbeitet als Zivilistin bei den amerikanischen Streitkräften und koordiniert Termine und Verpflichtungen ihrer jüngsten Tochter. Denn neben dem Schwimm-Training bei den AquaKids und dem amerikanischen Schwimmverein „Kingfish“ an insgesamt fünf Tagen in der Woche hat Adeline jetzt auch ihre musische Seite entdeckt.

Neben dem Klavierunterricht belegt sie auch einen Gesangskurs. Ihre Leidenschaft ist dabei der Chorgesang. „Eine gute Balance“ hat Christine beobachtet, vor allem „weil sie schnell lernt, egal was sie anfängt“. Das erfordert eine gute Organisation. Die stolze Mama freut sich, dass Adeline dabei fleißig mithilft. „Sie kommt lieber 15 Minuten zu früh zum Training als eine Minute zu spät“, beschreibt sie die Ausnahmekönnerin im Wasser. Zudem sei sie ungeduldig und perfektionistisch. Anders wäre das Programm wohl nicht zu bewältigen.

Feste Regel: Hausaufgaben vor Wettkampf

Trotzdem hat Christine zu Hause in Oberstaufenbach im Landkreis Kusel eine feste Regel etabliert: Vor einem Wettkampf müssen alle Hausaufgaben erledigt sein. Auch wenn Rheinland-Pfalz-Meisterschaften anstehen. Für AquaKids-Chef Gerd Backhaus steht bereits fest: „Wenn sie so weitermacht, wird sie eine ganz Große im Schwimmsport. Sie hat einen unheimlichen Willen und Trainingsfleiß, was sie von anderen Schwimmern und Schwimmerinnen abhebt.“ Außerdem stünden ihre Mutter und die Oma total hinter ihr und unterstützten sie in allem, was das Schwimmen anbelangt, so Backhaus.