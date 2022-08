„Häslein in der Grube“ heißt ein Lied, das fast alle Kindergartenkinder kennen und lieben. Das berichtet Adele Weidlich, eine der Trainerinnen des bundesweiten Projekts Canto elementar, das von dem Musikwissenschaftler und -pädagogen Karl Adamek speziell für Kindergärten entwickelt wurde. Denn nach wissenschaftlichen Studien wirkt sich das Singen positiv auf die gesamte Entwicklung von Kindern aus. Gefördert wird das Projekt von der Anne und Wilm Wippermann Stiftung, die 2008 mit der Stadt Kaiserslautern einen Kooperationsvertrag unterzeichnete.

Schon zuvor wurde Canto elementar in der städtischen Kindertagesstätte (Kita) Kunterbunt erprobt, in den Folgejahren erreichte es einen solchen Bekannt- und Beliebtheitsgrad, dass es sich an insgesamt 28 Kitas etablierte. Der größte Teil davon befindet sich in Lautern und in den Stadtteilen, einige wenige Einrichtungen liegen im Kreisgebiet. „Es ist eine gute Sache“, hat Weidlich eine im Grunde einfache Erklärung dafür.

Wie in einer Großfamilie

Etwa 200 ehrenamtliche Singpaten im fortgeschrittenen Alter sind an dem Projekt beteiligt. Die Senioren kennen noch das Kulturgut Volkslied, ob es sich um „Horch, was kommt von draußen rein“ oder „Geh aus mein Herz und suche Freud“ handelt. Bei ihren regelmäßigen Besuchen in den Einrichtungen singen sie diese und viele weitere Lieder gemeinsam mit den Kindern. Dabei haben sie ein Büchlein mit 40 Volksliedern und oft auch eine Gitarre oder ein Schifferklavier.

Weidlich sieht gerade in dem gemeinsamen Singen einen bedeutenden Aspekt, nicht nur, weil auf diese Weise das Kulturgut Volkslied weitergetragen wird und Singen Freude bereitet. „Singen ist auch eine Bewältigungsstrategie in Problemsituationen“, steht für sie fest. „Ganz wichtig ist, dass es ein generationenübergreifendes Singen mit sozialer Wärme ist“, zieht sie einen Vergleich zu einer Großfamilie.

Weidlich leitet neue Singpaten an

Doch die soziale Distanz und Einschränkungen, die Corona mit sich brachte, sorgte zwangsläufig für einen Rückgang der beteiligten Kitas. „Sieben bis acht singen derzeit regelmäßig und nur draußen“, erzählt die Canto-Trainerin. Ihre Aufgabe ist es, bei den ersten Singstunden dabei zu sein und die Singpaten dahingehend anzuleiten, dass sie das Projekt selbstständig weiterführen. Wegen der Ferien ist derzeit eine Pause angesagt, aber ab Montag, 19. September, soll wieder gestartet werden. Wer Lust darauf hat mitzumachen oder hineinschnuppern will, kann sich unter der Telefonnummer 0631 55842 bei ihr melden. Aus Erfahrung weiß sie: „Wer einmal dabei war, kommt meistens wieder.“