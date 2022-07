Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) sieht sich nicht in der Pflicht, Maßnahmen zu ergreifen wegen der Frage, ob die Abstimmungen in hybriden Stadtratssitzungen während der Corona-Zeit rechtmäßig waren. Dies antwortete sie laut Stadt-Sprecher Matthias Thomas der CDU-Ratsfraktion, die die ADD in der Sache im Mai angefragt hatte. Deren Vorsitzender Michael Littig hatte kritisiert, dass in den hybriden Sitzungen – bisher acht seit März 2021– weder für Ratsmitglieder selbst noch für Zuschauer nachvollziehbar sei, wer wie gestimmt hat. Außerdem könnten sich die Mitglieder nicht sicher sein, ob ihre Stimme überhaupt gewertet wurde: Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) habe die digitale Abstimmung jeweils nach einer bestimmten Zeit als beendet erklärt, obwohl nicht sicher gewesen sei, dass alle Stimmen eingegangen sind, bemängelt Littig. Meist seien mehr Ratsmitglieder angemeldet gewesen als Stimmen registriert wurden. OB Weichel hatte als Konsequenz darauf alle Stadtrats- und Ausschusssitzungen seitdem in Präsenz abhalten lassen.

„Kein Anlass für aufsichtsbehördliche Maßnahmen“

Die ADD teilte nun der CDU mit, dass „kein Anlass für aufsichtsbehördliche Maßnahmen besteht“, sondern vielmehr „die Organe und Organteile der Stadt in eigener Verantwortung zu prüfen haben, gegebenenfalls unter Hinzuziehung der Verwaltung“, ob die gefällten Abstimmungen gültig sind, wie Thomas mitteilt. Kommunalaufsichtsbehörden seien nicht für Beschwerden oder Rechtsberatungen von Mandatsträgern zuständig, heißt es zudem aus Trier. Matthias Thomas geht davon aus, dass der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am 18. Juli darüber befinden werde.

Ratsmitglied Littig zeigt sich hingegen verwundert über die Antwort der Aufsichtsbehörde; er habe angenommen, dass „die ADD hier kompetent und befugt ist“, und offenbar sei auch der Oberbürgermeister davon ausgegangen, da er sich bei dem Sachverhalt auf die Abstimmung mit der ADD berufen habe, argumentiert Littig. „Keine meiner Fragen wurden von der ADD beantwortet“, moniert er. Deshalb will er nun „prüfen, ob ein gerichtliches Vorgehen Sinn macht“.