Der Stadtrat hatte im November 2020 beschlossen, dass die Verwaltung „Raumluftfilteranlagen für alle Klassenräume in Grundschulen und in Klassenräumen, in denen eine Lüftung nicht zumutbar und sinnvoll umsetzbar ist“, bereitstellen soll, „sobald die Schulen die Notwendigkeit bestätigen“. Diesen Beschluss hat die Verwaltung jedoch nicht umgesetzt, weil sie zu dem Ergebnis gekommen war, dass nur für die Anschaffung von 31 Luftreinigern eine Notwendigkeit bestehe. „Nur diese 31 Geräte wurden gemäß der am 14. Dezember vom Bildungsministerium erlassenen Verwaltungsvorschrift als förderfähig befunden“ und dann beschafft, sagt Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD). Die Kosten von 111.600 Euro trug zu 90 Prozent das Land. Die Forderung, für alle Klassenräume Luftreiniger zu beschaffen, bewertete die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) als nicht sachgerecht und bestätigte nun die von Weichel veranlasste Aussetzung des Beschlusses. „Die Anschaffung weiterer Lüftungsgeräte gemäß dem Ratsbeschluss wäre nicht förderfähig gewesen und daher voll zu Lasten der Stadt gegangen“, erklärt Weichel. Es gab dazu weder einen Haushaltsansatz noch einen genehmigten Haushalt. „Wir dürfen nur Ausgaben tätigen, zu denen wir rechtlich verpflichtet sind, oder die Auszahlung muss unaufschiebbar sein. Beides war nicht gegeben.“ Die ADD bekräftigte nun: Die Aussetzung des Beschlusses sei zu Recht erfolgt.