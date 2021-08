Das Ada-Lovelace-Projekt der Technischen Universität Kaiserslautern (TU) bietet ab Donnerstag, 12. August, ein Sommerferienprogramm für Mädchen an, bei dem sie Naturwissenschaften und Technik erleben können. Angesprochen sind Mädchen, die sich bereits für die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) begeistern oder etwas Neues ausprobieren möchten.

Von „Kryptographie – Knack’ den Code“ bis hin zu „Kosmetik aus dem Reagenzglas“: In vier Workshops auf dem Campus der TU gibt es jeweils von 10 bis 15 Uhr für die Teilnehmerinnen Einblick in die Forschung. Eine Anmeldung ist bis zum 9. August möglich; pro Workshop gibt es Platz für zehn Teilnehmerinnen. Das Angebot ist kostenlos.

Los geht es am Donnerstag, 12. August, mit dem Workshop „Kryptographie – Knack' den Code“. Darin lernen die Schülerinnen verschiedene Möglichkeiten kennen, um geheime Botschaften auszutauschen. Wer am Ende des Workshops den Code der Schatzkiste knacke, erhalte eine Überraschung. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen zwischen elf und 14 Jahren.

Am Dienstag, 17. August, steht „Kosmetik aus dem Reagenzglas“ auf dem Plan. Dieser Workshop für Mädchen zwischen zehn und 13 Jahren geht den Inhaltsstoffen von Kosmetik auf den Grund. Die Teilnehmerinnen können zudem Pflegeprodukte wie Hautcreme oder Lipgloss selbst herstellen.

Am Mittwoch, 18. August, stehen Erneuerbare Energien im Fokus. Schülerinnen zwischen elf und 14 Jahren können ihr eigenes Modell-Windkraftwerk mithilfe der Roboter-Dame „Roberta“ bauen.

Am Donnerstag, 19. August, geht es in „Code the World!“ für Mädchen zwischen neun und zwölf Jahren ums Programmieren mit dem Minicomputer „Calliope mini“.

Die vier Workshops können einzeln gebucht werden. Informationen über die Workshops und eine Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf der Webseite https://ada-lovelace.de/sommerferienprogramm-an-der-tu-kaiserslautern-last-minute-veranstaltung/.