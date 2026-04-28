Es hört nicht auf: Auch während des Stadtjubiläums werden in Kaiserslautern Straßen aufgerissen und Kanäle erneuert. Was in diesem Jahr genau geplant ist.

„Es werden nicht weniger Baustellen im Jahr 2026, allerdings arbeiten wir aufgrund des Kaiserslauterer Stadtjubiläums weniger in der City, sondern eher an der Peripherie.“ Das hat Sebastian Staab, Leiter des Referats Tiefbau, angekündigt. Die Sanierung der Lauterstraße beispielsweise ist zurückgestellt worden. „Sie kommt erst im nächsten Jahr.“

Baustelle an der Waschmühle: Im Sommer soll der Verkehr wieder über den Eselsbach rollen. Foto: Robert Paul Die Straße über den Eselsbach ist schon seit dem vergangenen Jahr gesperrt. Foto: Robert Paul Keine einfache Baustelle: der Brückenbau über den Eselsbach. Foto: Robert Paul Nach wie vor für Autos stadteinwärts gesperrt: das Viadukt in der Trippstadter Straße. Foto: Seebald In der Trippstadter Straße, im Foto die Ecke Katharinenstraße, läuft der Straßenausbau. Foto: Claudia Schneider Foto 1 von 5

Auf der Zielgeraden befindet sich die Baustelle in der neuen Stadtmitte. Zumindest der Straßenbau soll bis Anfang Mai fertig sein. „Dann wird der Knotenpunkt an der Fruchthalle für den Verkehr geöffnet.“ Autos können dann wieder ungebremst durch die Martin-Luther-Straße und die Spittelstraße rollen. Ein anderes großes Bauprojekt, die Brücke über den Eselsbach, soll im Laufe des Sommers fertiggestellt werden. Bis dahin gelangen Badegäste der Waschmühle, die aus Richtung Innenstadt kommen, wie im Vorjahr über einen provisorischen Weg parallel zum Brückenbauwerk an die Bad-Kasse. Sie können die beiden Parkplätze südlich des Freibades nutzen. Der Ausbau der Trippstadter Straße zwischen Karcher- und Logenstraße und damit verbunden die Öffnung des Viadukts in Richtung Stadtmitte ist für August avisiert.

Die Bautätigkeiten des Referats Tiefbau sind anspruchsvoll, erklärt Nadin Robarge. Ihre Aufgabe ist es, die städtischen Tiefbau- und Straßenunterhaltungsarbeiten mit denen der Leitungsträger zu koordinieren. Sie hat deshalb nicht nur die Straßen im Blick, die voller Schlaglöcher sind und dringend erneuert werden müssen, sondern stimmt sich auch mit Stadtentwässerung und Stadtwerken ab, kümmert sich darum, dass es beim Glasfaserausbau nicht zu Pannen kommt und einzelne Straßenabschnitte möglichst nicht kurz hintereinander erneut aufgerissen werden. „Bevor wir eine Straße ausbauen, fragen wir stets zuerst bei den Leistungsträgern an, ob Gas-, Wasser- und Fernwärmeleitungen oder der Kanal erneuert oder neu gebaut werden müssen.“ Das war beispielsweise auch beim Ausbau der Erzhütter Straße so, erinnert Staab. Wenn Glasfaser verlegt wird, kann die Stadt allerdings nicht verbieten, dass Gehwege mehrfach aufgebrochen werden, wenn in einem Gebiet unterschiedliche Anbieter zugange sind.

Alle fünf Jahre wird der Straßenzustand erfasst

Welche Straßen prioritär ausgebaut werden, entscheidet sich in der Regel aufgrund einer Zustandserfassung des 400 Kilometer langen Straßennetzes. Mit einem Messfahrzeug wird alle fünf Jahre genau festgehalten, wie schlecht die Straßen sind. 40 Prozent sind derzeit in keinem guten Zustand. „ Kaiserslautern ist sogar vom Rechnungshof dafür gelobt worden, dass wir die Straßenunterhaltung konsequent angehen und ein Controlling haben“, erläutert Staab. Er betont, seit die wiederkehrenden Beiträge eingeführt wurden und die Stadt in 32 Abrechnungsgebiete eingeteilt ist, sei mehr gemacht worden als zuvor. Derzeit werde in elf Abrechnungsbezirken gebaut. Auch sei die Anzahl der Widersprüche zurückgegangen, weil Anlieger nicht mehr über Gebühr belastet werden und zudem sehen, dass ihr unmittelbares Umfeld aufgewertet wird. „Wir achten darauf, dass die Beitragssätze sozialverträglich sind“, betont Robarge.

Über wiederkehrende Beiträge wird in diesem Jahr zum Beispiel die Julius-Küchler-Straße saniert, ebenso die Straßen Am Heiligenhäuschen und Auf der Brücke in Siegelbach. Der Vollausbau in der Spitalstraße, wo auch die Gehwege erneuert wurden, ist abgeschlossen. Am Heiligenhäuschen werden auch der Kanal, Hausanschlüsse sowie Strom- und Wasserleitungen erneuert. Staab erklärt, von einer grundhaften Erneuerung oder einem Vollausbau sei dann die Rede, wenn die marode Straße 60 Zentimeter tief ausgekoffert und anschließend komplett neu aufgebaut wird. Sie halte dann wieder 35 bis 40 Jahre.

Arbeiten am Kleeblatt und in der Merkurstraße

Schneller geht es laut Staab, wenn nur die Asphaltdecke abgetragen und eine neue vier Zentimeter dicke Deckschicht aufgetragen wird. „Da können wir mehr Strecke machen, das geht viel schneller, hält aber auch nur zehn bis 15 Jahre“, erklärt er. Im Rahmen des sogenannten Deckenprogramms stehen 2026 die Sanierung der Siegelbacher Straße in Erfenbach, die Erzhütter Straße in Höhe der Kläranlage, die Daennerstraße, die Parser Straße im Bereich Kleeblatt und Arizonaboulevard, die Ludwigshafener Straße, die Merkurstraße ab der Globus-Einfahrt bis zur Denisstraße, die Otterbacher Straße in Morlautern und die Von-Miller-Straße (von Ikea bis zum Opelparkplatz) an. Bei einer Deckschichterneuerung werden Bürger nicht zur Kasse gebeten.

Eine sogenannte Dünnschichterneuerung läuft gerade in der Burgstraße und ist für Teile der Dessauer- und Rostocker Straße geplant. „Das geht schnell und hat mit unserer Unterhaltungsstrategie für die Straßen zu tun. Wenn sich erste Risse bilden, wird die obere Asphaltschicht – ein Zentimeter – erneuert“, so der Chef des Tiefbau-Referats. Das verlängere die Lebensdauer der Straße.

Über Baustellen-App wird diskutiert

Insgesamt 53 Millionen Euro investiert der Stadtkonzern im Jahr 2026 in die Tiefbau-Infrastruktur. Die Stadt gibt laut Robarge 15 Millionen Euro aus, die Stadtentwässerung neun Millionen, die Stadtwerke 29 Millionen Euro. Das ist mehr als in den Vorjahren. Im Jahr 2025 lag die Gesamtinvestition des Stadtkonzerns bei 48 Millionen Euro, 2024 bei 40 Millionen Euro. „Wir haben im Schnitt im Jahr 1000 Straßen, die aufgerissen werden“, bilanziert Robarge. Die Stadtentwässerung saniert 2026 Kanäle im Veilchenweg, an der Lothringer Dell, auf dem Fischerrück, dem Bännjerrück, in Erfenbach, in der Bruchstraße und in der Orchesterstraße. Die Stadtwerke arbeiten am Fernwärmenetz in der Barbarossastraße, der Mannheimer Straße und der Triftstraße, im Keltenweg werden Wasser- und Gasleitungen ausgetauscht, außerdem geht auf dem Pfaffgelände laut Robarge die Erschließung weiter. Dass eher mehr als weniger gebaut wird, hält Robarge für ein wichtiges Signal. Baustellen seien eine Investition in die Zukunftsfähigkeit der Stadt. „Und wir überlegen permanent, wie wir die Bürger noch besser informieren können.“ Auch eine Baustellen-App wird diskutiert.