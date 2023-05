Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Januar bietet Gabriel Lacourt über die Psychiatrische Institutsambulanz des Pfalzklinikums Achtsamkeitstraining an. Dies könne Menschen bei unterschiedlichen Problemen unterstützen, allerdings keine Therapie ersetzen. Die Wartezeit für einen Platz beträgt derzeit rund vier Wochen.

Gabriel Lacourt ist Oberarzt in der Tagesklinik des Pfalzklinikums in Kaiserslautern und bietet seit Januar eine Gruppe für Achtsamkeitstraining an. Das Angebot soll jenen Menschen helfen,