Im Landeswettbewerb Physik wurden Schülerinnen des Reichswald-Gymnasiums ausgezeichnet: Lea Layes und Emma Aulenbacher erreichten einen 1. Platz, Elli Gretzschel den 2. Platz in dem renommierten Wettbewerb. Träger ist das Land Rheinland-Pfalz. Ziel des Landeswettbewerbs ist, begabte Schüler zu fördern und ihnen einen Anreiz zu bieten, sich mit physikalischen Fragestellungen zu beschäftigen. Die Teilnehmer müssen selbständig Aufgaben aus verschiedenen Teilgebieten der Physik experimentell lösen. In dieser Runde waren folgende Aufgaben gestellt: Herauszufinden war, aus was und wie ein Eiswürfel eingefroren werden muss, damit er möglichst klar und „durchsichtig“ wird. „Fülle in unterschiedliche Gläser unterschiedlich viel Wasser und erzeuge durch das Entlangfahren am oberen Rand einen Ton, miss die Frequenz und stelle am Ende einen Zusammenhang fest“, lautete eine weitere Aufgabe. Optische Täuschungen hatten die Schülerinnen in der dritten Fragestellung zu untersuchen: Wie verändert sich das Sehen unter Wasser? Warum sieht man mit einer Taucherbrille besser? Hierzu musste der Strahlengang des Lichts skizziert werden. Physiklehrerin Annette Gottfriedsen und Schulleiterin Dr. Sonja Tophofen gratulierten den Preisträgerinnen, die alle die achte Klasse besuchen.