Trotz einer Notbremsung ist eine Autofahrerin am Dienstagnachmittag in Krickenbach mit einem Kind auf einem Fahrrad zusammengestoßen. Der achtjährige Junge wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr die 27 Jahre alte Frau kurz nach 16 Uhr mit ihrem Auto durch die Hirtenbachstraße. Als sie ein Autohaus passierte, kam das Kind auf dem Fahrrad hinter dem Gebäude hervor und fuhr auf die Fahrbahn, berichtet die Polizei weiter. Obwohl die Frau nach eigenen Angaben sofort auf die Bremse trat, konnte sie einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Junge wurde zu Boden geschleudert und erlitt eine Verletzung am Sprunggelenk. Zudem bestand Verdacht auf Gehirnerschütterung. Seine Mutter brachte den Jungen zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus.