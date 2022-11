Die Kranzeichen im Stadtwald Kaiserslautern stehen als Biotopschutzwald stets im besonderen Fokus des Forstes. Der Befall mit Prachtkäfern setzt dem Bestand mit bis zu 300 Jahre alten Eichen seit langem zu. Auch in diesem Jahr müssen wieder einige Bäume fallen.

Bei einer Begutachtung des Bestands im April wurde Neubefall mit den Schädlingen an fünf Eichen festgestellt. Insgesamt neun Bäume waren damals in die kritischen Schadstufen 3 und 4+ eingestuft worden, die in der Regel eine Fällung zur Folge haben, um zu vermeiden, dass sich der Käfer auf die anderen Bäume weiter ausbreitet.

Diese Eichen wurden im September 2022 nochmals gezielt von Vertretern der Landesforsten und der Stadt aufgesucht und intensiv begutachtet. Durch den außergewöhnlich trockenen und heißen Sommer 2022 hat sich der Zustand einzelner Eichen im Bestand leider verschlechtert, erfuhren die Mitglieder des Umweltausschusses in ihrer jüngsten Sitzung. Von den neun betroffenen Eichen hatte sich eine jedoch regeneriert, so dass in diesem Jahr acht Exemplare gefällt werden müssen, beschieden die Experten unter der Leitung von Tobias Stubenazy, Referent für Waldschutz bei den Landesforsten Rheinland-Pfalz.

Die etwa 1000 Kranzeichen können sehr alt werden, stattliche Bäume sind bis zu 35 Meter hoch. Das Areal im südlichen Stadtwald wurde im Jahr 2007 als erste Waldfläche in Rheinland-Pfalz zum Biotopschutzwald erklärt; Ziel sei die „nachhaltige Bewahrung und Entwicklung eines Eichenwaldes mit hohem Totholzanteil und standortheimischen Mischbaumarten“. In den vergangenen Jahren blieb der Bestand nur 2021 und 2018 verschont, in den anderen Jahren mussten jeweils etliche Eichen gefällt werden.

Der Biotopschutzwald befindet sich im südlichen Stadtwald, den Weg durch die Eisenbahnunterführung an der Entersweilerstraße halblinks bergauf folgend.