Das Gesundheitsamt Kaiserslautern verzeichnete am Mittwochabend 43 neue Corona-Fälle, 14 in der Stadt Kaiserslautern, 28 im Kreis Kaiserslautern, einer bei den Streitkräften. Von den zwölf Neufällen in der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau konzentrieren sich alleine acht Neuinfektionen auf das Altersheim in Vogelbach. 18 Personen konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell sind damit 691 Personen in Stadt und Kreis mit dem Coronavirus infiziert.

