Kaiserslautern soll eine Modellstadt für Elektromobilität werden – so lautet zumindest der Vorschlag von ACC-Deutschlandchef Peter Winternheimer. Das Unternehmen errichtet derzeit im Westen Kaiserslauterns eine Batteriefabrik, in der 2030 rund 2000 Menschen in der Verwaltung, der Forschung und vor allem der Fertigung von Batteriezellen und -modulen arbeiten sollen.

Wie Winternheimer im Gespräch mit der RHEINPFALZ sagte, wolle ACC die Entwicklung Kaiserslauterns zu einer Elektromobilität-Modellstadt gemeinsam mit der Stadtverwaltung, den Forschungsinstituten, Hochschule und Universität angehen. Die Überlegungen dazu stünden zwar noch am Anfang, aber das Thema Elektromobilität gewinne schnell an Bedeutung. Beispielsweise werde die Schaffung von Ladeinfrastrukturen für Elektroautos für Städte und Kommunen das nächste große Thema.

ACC will sich und die Pfalz bekannter machen

Überhaupt will sich ACC in den kommenden Monaten am Standort Kaiserslautern verstärkt engagieren, um die Stadt und die Region für potenzielle Arbeitnehmer interessanter zu machen. Winternheimer: „2023 können wir unseren Arbeitskräftebedarf noch decken, für 2024 stehen wir vor großen Herausforderungen.“ Damit die Fabrik im Jahr 2025 die Produktion nach und nach hochfahren kann, braucht das Unternehmen ab Januar 2024 monatlich zwischen 20 und 30 neue Mitarbeiter.

Fachkräfte aus der ganzen Welt anlocken

Mit Blick auf die E-Mobilität-Modellstadt Kaiserslautern könne für die Zukunft ein mögliches „Internationales Ausbildungszentrum“ für den noch zu schaffenden Beruf des Batterietechnikers eine gute Sache sein. Winternheimer: „Das würde sich bei uns anbieten, am Standort ist der Schulterschluss zwischen Theorie und Praxis durch die Gigafactory und das Engineering-Zentrum gewährleistet.“ In der nächsten Zeit will ACC mit einer Imagebroschüre die Stärken von Kaiserslautern herausheben und sich selbst mit Hilfe einer Marketingkampagne in Deutschland als Unternehmen und Marke bekannter machen – um Fachkräfte aus der ganzen Welt in die Pfalz zu holen.