Unermüdlich auf Trab hielt die nicht ganz gewöhnliche AC/DC-Tribute-Band Hole Full Of Love am Freitag ihr Publikum im Cotton Club mit satten zweieinhalb Stunden Powerplay.

Dabei konzentrierte sich die deutsche Epigonen-Band vor allem auf die 1970er Jahre und damit auf die erste und mit erfolgreichste Zeit der australischen Gruppe. Es war die Ära des charismatischen, mit seinem rau-eruptiven Gesangsstil das AC/DC-Profil nachhaltig bestimmenden Leadsängers Bon Scott. Das schon früh an diesem Abend regelrecht ins Publikum geschleuderte „There’s Gonna Be Some Rockin’“ und später der nicht minder mitreißend performte Band-Hit schlechthin „Highway To Hell“ zeugten eindrucksvoll von dieser Epoche.

Darüber hinaus ergänzten Hole-Full-of-Love-Sänger Dario Djurinovac, die beiden Gitarristen Karsten Kutscher und Jason Fretz, Bassist Ede Keiser und Schlagzeuger Peter Zettl ihr Programm aber auch mit Titeln wie „You Shook Me All Night Long“, die erst nach dem Tod Bon Scotts im Jahre 1980 veröffentlicht wurden – und zwar ganz so, wie es vermutlich auch der originale Sänger getan hätte. Das war eine Hommage an Scott ebenso wie eine beträchtliche interpretatorische Leistung insbesondere von Frontmann Djurinovac, der ohnehin schon mit originalnaher Stimme und trotz anstrengender Show mit lockerer Bühnenpräsenz beeindrucken konnte.

Mehr als Cover

Überhaupt überzeugte Hole Full Of Love mit diesem Auftritt wieder einmal in mehreren Bereichen. Die langen, komplexen Gitarrensoli, jener pointierte Gesang, generell der Gesamtsound zwischen größter Originalnähe und dennoch ganz subtil mit einfließendem Personal-Touch der fünf Musiker – das war schon etwas mehr als das, was eine übliche Coverband bietet. Zusammen mit einigen übernommenen Äußerlichkeiten und der in jeder gespielten Note spürbaren Sympathie für die unverwüstliche AC/DC-Kunst zeigte man sich auch im Wortsinne als Tribute-Band: Man kopierte nicht nur einfach, man zollte den AC/CD-Vorbildern echten Respekt.

Wie gut die Band ihre Sache macht, zeigt unter anderem die bemerkenswerte Tatsache, dass kein Geringerer als Dave Evans, der allererste Sänger und ein Gründungsmitglied von AC/DC, die deutsche Band als seine musikalischen Begleiter einsetzte. Das will schon etwas heißen.

Energie eines Hochdruckreinigers

Wie nah sich Hole Full Of Love auch in Sachen Bühnenshow an die Vorgaben der Originale heranwagt, zeigte der von vielen erwartete Auftrittsgag von Gitarrist Karsten Kutscher, der in der Gruppe mit der punktgenau und unablässig wirkenden Energie eines Hochdruckreinigers den originalen Angus Young mimt. Wie jener trat auch Kutscher nicht nur in einer typischen Schuluniform auf, sondern zog in der Schlussphase des Lautrer Konzerts auch wie der Vorbild-Gitarrist blank und zeigte zur Gaudi des Publikums seinen verlängerten Rücken.

Sie sind halt schon „nicht ganz gewöhnlich“ diese Fünf von Hole Full Of Love: voller Energie, gut im (Zusammen-) Spiel, eindrücklich in Interpretation und Auftreten. Ordentlich Bewegung im Publikum und eine bis lange nach dem frenetischen Schlussapplaus anhaltende gute Stimmung waren mit das Resultat.