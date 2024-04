Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Statt eines erhofften Punktgewinns bei der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II muss sich der TuS 04 Dansenberg in der Dritten Liga am Ende deutlich mit 29:35 (16:16) geschlagen geben. Grund dafür war eine über die gesamte Spielzeit unzureichende Abwehrleistung.

„Heute haben wir weder in der Abwehr noch im Angriff unsere Qualität gezeigt. Der Angriff war eine Halbzeit gut, aber in der zweiten Halbzeit auch eine komplette Katastrophe“, so fasste