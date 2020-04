Sportanlagen sind gesperrt. Das tut vielen zurzeit so gar nicht gut, die ihren Sport wegen des grassierenden Coronavirus nicht ausüben können. Was die Sportler schmerzt, hilft allerdings dem Platzwart. So manche Arbeit konnte vorgezogen werden, und er hat jetzt mal die Zeit, dem Gelände die nötige Ruhe zu geben.

Seit 2008 ist Steffen Köhler für die Grashalme auf dem Kaiserslauterer Betzenberg verantwortlich. Eine solche ruhige Zeit wie jetzt, hat er auch angesichts von 15 Trainerwechseln seit seinem Amtsantritt noch in Zeiten des FCK-Vorsitzenden Stefan Kuntz selten erlebt. „Dem Platz kommt es natürlich gelegen, wenn er Ruhe bekommt. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck eines Sportgeländes“, sagt Köhler, der im normalen Trainingsbetrieb im täglichen Austausch mit dem Trainerteam um Boris Schommers ist.

Unterschiedliche Grassorten

Seit dem Jahr 2005 ist Köhler beim GC Barbarossa tätig. Der Greenkeeper des Golfclubs in Mackenbach hat dort nicht nur ein weitaus größeres Gelände zu bearbeiten, sondern muss auch die Eigenheiten eines jeden Golfplatzes hegen und pflegen. „Die Grüns sind das Herzstück des Golfplatz. Wir müssen sie am Leben halten“, erklärt der Headgreenkeeper des Golfclubs. Doch auch auf dem Betze gibt es unterschiedliche Grassorten, die es zu pflegen gilt. Neben dem Stadion muss er auch die Nebenplätze in Schuss halten und hat es dabei mit einem Gemisch von Rasen auf den Fußballplätzen zu tun.

Weniger Personal und Kurzarbeit

„Manche Sachen müssen wir aber zurzeit nicht machen. Das spart natürlich auch Geld“, stellt Köhler fest, der nun sowohl auf dem Golfplatz, als auch beim FCK mit weniger Personal und teils auch in Kurzarbeit schuftet. Für ihn fällt außerdem die Spielbegleitung am Wochenende weg. „Uns hat ja jeder schon mal auf dem Rasen in der Halbzeitpause gesehen“, sagt der FCK-Rasenmacher, der mit seinem Team in der Pausenviertelstunde mit seinem Handwerkzeug über den Platz eilt, um Stellen auf dem Grün wieder zuzuschlagen.

Doch was passiert, wenn der Spielbetrieb wieder beginnt? „All das, was sich erholt hat, wird dann doppelt und dreifach in Mitleidenschaft gezogen“, hat Köhler Angst vor den englischen Wochen. Denn dann werden die FCK-Spieler wieder auf dem Rasen mit ihren Stollenschuhen grätschen, spurten und spielen, häufiger als bei einem regulären Saisonverlauf.

Erholung für den Rasen

Doch vorerst können es sich die Grashalme noch gemütlich machen und sich von den ohnehin strapazierenden Wintermonaten erholen. „Es ist aber schon stressiger für uns jetzt. Wir sind zeitlich voll eingespannt“, sagt Köhler abschließend, hofft aber dennoch, dass der Rasen bald wieder wie vorgesehen genutzt werden kann.

Beim Fußball-Verbandsligisten SV Steinwenden hat man erst kürzlich aus dem Hartplatz im unteren Bereich, am Kabinen- und Gaststättengebäude, einen Rasenplatz gemacht. Auch dafür zeichnet Platzwart Will Wall verantwortlich. „Er muss zurzeit keine Arbeit extra machen. Er kann es momentan schon ein bisschen entspannter angehen“, sagt Steffen Schmitt, der Vorsitzende des Vereins.

Mehrere Plätze

Er sieht den Verein ins Sachen Platz ohnehin gut ausgestattet. Neben der Rasenfläche, die zu den Vereinsspielen genutzt wird, hat der Verein im oberen Bereich des Geländes noch einen weiteren Platz. „Es ist ein Jugendplatz, der etwa 65 bis 70 Meter lang ist und ein Flutlicht hat“, erzählt Schmitt. Auch deshalb hat sich der Verein mit guten Gerätschaften zur Platzpflege ausgestattet.

„Die Spielpause ist für den Rasen sicherlich gut. Auch für den neuen Rasenplatz, dem kommt die Pause entgegen“, erklärt der Vorsitzende weiter. Doch Wall sei dennoch eingespannt, da er, anders wie bei vielen Vereinen, drei Plätze zu pflegen habe.

Einweihungsfeier fraglich

Obwohl auch der neue Trainingsplatz, der nach den Worten von Schmitt belastbarer ist, als zweiter spielfähiger Platz zur Verfügung steht, müsse wohl auf die Einweihungsfeier, die für 12. Juni geplant war, wegen der aktuellen Situation verzichtet werden. „Wir werden jetzt noch ein paar Arbeiten durchführen. Die Tore müssen gesetzt werden und der Ballfangzaun muss fertiggebaut werden“, erzählt Schmitt von einigen noch anfallenden Arbeiten, für die aktuell doch mehr Zeit ist als gedacht. Möglicherweise ist es aber die Ruhe vor dem Sturm für die Grünflächen.