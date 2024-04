108 Jungbäume bereichern frisch gepflanzt die Stadt: Darunter sind Apfelbäume, Hainbuchen, aber auch der weniger bekannte Tulpenbaum. Das Baumpflanzteam gibt dem Nachwuchs Halt mit auf den Weg.

Am Rande des Neubaugebietes in Siegelbach ist am frühen Morgen das Orange der Stadtbildpflege nicht zu übersehen. Der Baumpflanztrupp ist unterwegs, im Rahmen einer Ausgleichsmaßnahme werden Bäume in die Erde gebracht. Eberesche, Kirsche sowie Birnenquitten warten auf den Ladeflächen der Autos auf ihren endgültigen Standort. Das Verschulen in der Baumschule haben die etwa „Zehnjährigen“ hinter sich. Sie sind bereit, endlich richtig Wurzeln schlagen zu können. Beim Trupp der Stadtbildpflege sind sie sichtlich in richtigen Händen, jeder Handgriff sitzt. Es geht flott voran bei dem eingespielten Team: vier Männer, eine Frau, Azubi für Garten- und Landschaftsbau, der gerade als Praktikant bei der Stadtbildpflege neue Erfahrungen sammelt.

In der Abteilung Grünpflege der Stadtbildpflege Kaiserslautern, zu der auch die Baumpflanzer gehören, sind rund 60 Mitarbeiter beschäftigt. 39 von ihnen sind mit der Pflege und Unterhaltung der etwa 220 Hektar großen städtischen Grünfläche betraut, darunter das Straßenbegleitgrün genauso wie der Volkspark und der Stadtpark. Auch die etwa 140 Spiel- und Bolzplätze auf Kaiserslauterer Stadtgebiet müssen von den Mitarbeitern der Stadtbildpflege unterhalten werden. Ebenso werden die Außenzäune und Toranlagen, die Wege plus das Rahmengrün der 15 städtischen Kleingartenanlagen betreut.

Frühlingsblüten dank Blumenzwiebeln

„Die Mittelstreifen der Straßen werden an Fremdpflege vergeben“, sagt Gartenbaumeister und -techniker Ronnie Steinhauer von der Abteilung Grün. Deren Mitarbeiter könnten nicht alles alleine schaffen. Einen Frühjahrsflor gibt es in der Stadt nicht mehr. „Die Blümchen mussten viel zu schnell dem Sommerflor weichen, wurden wieder rausgeholt, obwohl sie noch prima am Blühen waren“, erklärt Steinhauer.

Dass es in den Rabatten dennoch gerade blüht, liegt an den 15.000 Blumenzwiebeln, die von der Stadtbildpflege im Herbst in die Erde gebracht wurden. 12.000 Sommerflorpflanzen sollen irgendwann die Blühnachfolge übernehmen. Die werden genauso ausgeschrieben, wie es mit den nun gepflanzten Jungbäumen geschehen ist. Geliefert haben in diesem Jahr die Baumschule Ritthaler aus Hütschenhausen sowie die Baumschule Bruns aus Niedersachsen.

Fachmännisch wird der Baum eingepflanzt

Die letzten Bäume wurden nun in Siegelbach im Rahmen einer Ausgleichsmaßnahme gepflanzt. Kaum hat die Lkw-Kranschaufel den abgestorbenen Baum aus dem Hang entnommen, hat schon einer der Männer das Loch nachgearbeitet, ein weiterer flugs Dünger und ein feines weißes Granulat am und im Loch ausgebracht. „Das ist ein Wasserspeicher, der hält das Wasser länger im Wurzelbereich“, erläutert der Mitarbeiter auf Nachfrage, was es denn mit dem weißen Granulat auf sich hat.

Eine prächtige junge Eberesche wird zum Pflanzloch gebracht. Fachmännisch werden noch einige der Kronenäste gekürzt und kleine Seitentriebe entfernt, während der Wurzelballen der Transporttasche entnommen wird – und schwups, steht der Baum im Loch. Pflock für Pflock wird in die Erde geschlagen. Die Arbeiter haben den Wurzelballen im Blick. Der soll ja nicht verletzt werden. Die Wasserwaage zeigt, wo es noch eines Zusatzschlags bedarf. Die Querlatten folgen: Sie werden mit einer kleinen Akkukettensäge auf die richtige Länge gebracht. Wortlos wandern die haltenden Nägel hinein. Zwischendurch treten immer wieder Füße das Erdreich um den Baumstamm fest.

Einige Jahre braucht die Eberesche eine Stütze

Der Dreibock steht. Er wird die Eberesche solange stabilisieren, bis sie sich in ein paar Jahren selbst ordentlich im Boden verwurzelt hat. Flinke Finger verbinden mit grünem Band den Baum mit dem Dreibock. Der Lkw-Kran öffnet sein Maul. Eine Ladung Erde fällt – punktgenau. Die neue Erde legt sich zum Baum, wird mit Schaufeln und Füßen zu einem ansehnlichen Gießrand geformt. Der nächste Jungbaum kann sich schon mal lockermachen, der Trupp hat noch einiges vor.

Aber erst erhält die Eberesche am Fuß noch eine runde Kokosmatte. „Die schützt vor Austrocknung und dient als Spritzschutz beim Gießen“, erklären die Mitarbeiter. Sobald es keinen Frost mehr gibt, wird ein- bis zweimal wöchentlich der Gießtrupp anrollen, diesen und all die weiteren Jungbäume besuchen und mit kostbarem, lebenswichtigem Nass versorgen.