Als er elf Jahre alt war, meldete sich Jeremias Thiel beim Jugendamt, bettelte, ihn aus der Familie zu holen. Er zog ins SOS-Kinderdorf in der Triftstraße. Über sein Leben in Armut hat er ein Buch geschrieben, das 27.000 Mal verkauft wurde. Heute studiert er in den USA. Bei einer Stippvisite in Kaiserslautern hat er viel zu erzählen.

Es ist kein Blick zurück im Zorn. „Meine Mutter war spielsüchtig, mein Vater depressiv, aber ich mache ihnen keine Vorwürfe, sie waren krank“, sagt der 21-Jährige heute.