Die Technische Universität Kaiserslautern (TUK) bereitet ihre Absolventen optimal auf den Arbeitsmarkt vor. Dies bescheinigt ihr das Magazin „Wirtschaftswoche“ in seinem aktuellen Hochschulranking. Vor allem die Praxisnähe und die Qualität der Ausbildung stehen hierbei im Fokus. 650 Personalverantwortliche deutscher Unternehmen wurden dazu befragt, von welchen Universitäten die besten Absolventen kommen. In folgenden vier Fächerkategorien zählt die TUK zur Spitzengruppe: Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau sowie Wirtschaftsingenieurwesen.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Absolventinnen und Absolventen von den Personalabteilungen in den Unternehmen so gut wahrgenommen werden. Das zeigt uns, dass wir in der inhaltlichen Ausrichtung unserer Studiengänge richtige Entscheidungen getroffen haben. Die Verbindung von Forschungs- und Praxisnähe zahlt sich in solchen Rankings aus“, sagt TUK-Präsident Helmut Schmidt.