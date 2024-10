Ein Mann hat am Sonntagabend absichtlich Benzin auf dem Gelände einer Tankstelle vergossen. Wie die Polizei berichtet, nahm der Mann einen Zapfhahn aus einer Zapfsäule der Esso-Tankstelle in der Altenwoogstraße und verteilte das Benzin auf dem gesamten Tankstellengelände. Er konnte bei einem erneuten Versuch von einem aufmerksamen Bürger daran gehindert werden, weiteren Kraftstoff zu vergießen. Der Mann beleidigte zudem eine Kundin der Tankstelle. Auf der Polizeiwache gab er an, dass er auch einen Kunden nach einem Feuerzeug gefragt hatte, um den Treibstoff zu entzünden – jedoch ohne Erfolg. Der Mann wurde aufgrund seines psychisch auffälligem Verhaltens in ein Krankenhaus gebracht.