Das Abschlusskonzert der diesjährigen Donnersbergiade findet am Sonntag, 11. August, in Dannenfels statt. Der katalanische Cellist Roger Morelló Ros, der im vergangenen Jahr in der Konzertreihe sein erfolgreiches Debüt gab, wird diesmal mit der Pianistin Anna Khomichko im Duo auftreten. Die beiden erzählen in ihrem Programm „Liebesgeschichte“ die berühmte Dreiecksbeziehung zwischen dem Komponistenpaar Robert und Clara Schumann sowie Johannes Brahms.

Auf dem Programm stehen Clara Schumanns Drei Romanzen, op. 22, für Violoncello und Klavier, Robert Schumanns Fantasiestücke, op. 73, für Violoncello und Klavier sowie nach einer Pause Johannes Brahms Sonate Nr. 2, F-Dur, op. 99, für dieselbe Besetzung.

Dabei sind Anna Khomichko und Roger Morelló Ros nicht nur begeisternde Vermittler, sondern selbst ausgezeichnete junge Musiker. Erst im vergangenen Herbst gab Anna Khomichko ein SWR2-Mittagskonzert. Roger Morelló Ros ist unter anderem in der Berliner Philharmonie und dem Palau de la Música Catalana in Barcelona aufgetreten. Die beiden Musiker lernten sich während des Studiums an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln kennen – und sind zu einem hervorragend eingespielten Duo geworden.

Musikalische Geschichtenerzähler

Anna Khomichko und Roger Morelló Ros konzentrieren sich auf das Erzählen musikalischer Geschichten, die einen Aspekt des menschlichen Daseins aufzeigen. Auch erschaffen sie durch den Klang ihrer Instrumente eine besonders einfühlsame Atmosphäre, verspricht der Veranstalter weiter. Sie befänden sich auf einer neuen Mission: ein fesselndes Programm zu schaffen, das neben bekannten Meisterwerken auch geheime Juwelen in Form von weniger oft gespielten Werken, insbesondere von Komponistinnen, beinhaltet.

Die Donnersbergiade wird organisiert von der Pianistin und Klavierpädagogin Claudia Henninger und dem Journalisten Fabian Lange. Sie findet im ehemaligen Tanzsaal des Jagdhauses im Luftkurort Dannenfels am Donnersberg statt.

Info

Eintrittskarten für das Konzert am 11. August gibt es an der Abendkasse, eine Kartenbestellung ist möglich direkt über das Festivalbüro Jagdhaus, Mittelstraße 30, in Dannenfels, Telefon 06357 8880553 und 0179 2363412, Mail info@donnersbergiade.de; weitere Infos unter www.donnersbergiade.de.