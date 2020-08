Von Karsten Kalbheim

Wenn Erstligist TVB Stuttgart am Samstag zum Testspiel nach Dansenberg kommt, wird es ein ganz besonderes Spiel für Alexander Schulze. Er wird da verabschiedet.

Sein letztes Spiel für den TuS Dansenberg bestritt Schulze Anfang Februar gegen den TV Hochdorf. Der Sieg im Pfalz-Derby war teuer erkauft: Der Linksaußen zog sich beim klaren 26:19-Erfolg eine schwere Oberschenkelverletzung zu.

Die Spielzeit 2019/20 in der Dritten Handball-Bundesliga war für ihn damit schon vor dem coronabedingten Saisonabbruch zu Ende. Der pfeilschnelle Linksaußen hat trotzdem den Spring in die Erste Liga geschafft. Die Dansenberger freuen sich mit Schulze, der beim TuS groß geworden ist und verabschieden ihn offiziell beim Spiel gegen sein neues Team, TVB Stuttgart, am Samstag (18 Uhr) in Dansenberg.

Aufgrund der aktuell geltenden Covid19-Verordnung sind bei dem Testspiel nur 50 Zuschauer zugelassen. Der Zugang zur Halle wird daher nur nach einer schriftlichen Voranmeldung gestattet. Nähere Infos hierzu gibt es auf der Homepage der Dansenberger (www.tus-dansenberg.de). Der Eintritt zum Spiel ist frei, der TuS würde sich im Gegenzug über eine Spende für seine Vereinsarbeit freuen.